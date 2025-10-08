El precio de la vivienda se duplica en Guadassuar un año después de la dana

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones entre la ciudadanía. Los elevados precios de los inmuebles, la escasez de pisos y la precariedad laboral dificultan la obtención de un hogar digno. La situación se agrava todavía más en los municipios afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

El desbordamiento del río Magro dañó centenares de inmuebles en la comarca. Algunos de los propietarios tuvieron que abandonar sus casas, sobre todo las plantas bajas, y buscar nuevos espacios mientras se acometen las obras de rehabilitación de sus viviendas. La ausencia de ofertas ha disparado el precio de los pisos, que han llegado a incrementarse hasta un 40 % en algunas localidades durante el último año.

Alginet es uno de los municipios que ha sufrido un mayor encarecimiento tras la dana. Así, según el último informe de un conocido portal de compra y venta de viviendas en internet, el metro cuadrado en esta localidad se situaba en 939 euros durante octubre de 2024, es decir, antes de la catástrofe. Doce meses después de la riada, el precio es de 1.326 €/m2. En otras palabras, un piso de 90 metros cuadrados ha pasado de tener un coste medio de 84.510 euros a dispararse hasta los 119.340 euros actualmente.

En otra de las conocidas plataformas de compra y venta de inmuebles online, se muestra que Alginet sólo dispone de cerca de 170 casas en venta en todo el término municipal y sus urbanizaciones. El piso más barato, que se sitúa en una segunda planta sin ascensor y dispone de 83 metros cuadrados, tiene un coste de 90.000 euros.

Guadassuar es el municipio en el que se ha experimentado una mayor crecida, ya que se ha llegado a duplicar el coste del metro cuadrado en sólo doce meses. Así, en octubre de 2024 el metro cuadrado valía 974 euros, mientras que en la actualidad se sitúa en 1.867 euros. Por lo tanto, un piso de 90 metros cuadrados que valía 87.660 euros antes de la riada, ahora tiene un coste de más de 186.000 euros. El portal citado anteriormente refleja la ausencia de inmuebles a la venta en esta localidad. Guadassuar sólo contabiliza 44 viviendas disponibles en la actualidad. El piso más barato tiene un coste de 66.000 euros y se sitúa en una primera planta sin ascensor.

L'Alcúdia, que también sufrió las consecuencias de las inundaciones, también ha experimentado este incremento de precios. En este caso, un inmueble que en octubre de 2024 valía 85.860 euros (954 €/m2), ahora puede alcanzar los 108.000 euros (1.200 €/m). En otras palabras, el precio de la vivienda se ha incrementado un 25,78 % en sólo un año. La localidad cuenta actualmente, según este portal, con 60 alojamientos disponibles en internet. El piso más barato, que tiene 76 m2 y está situado en una tercera planta sin ascensor, tiene un precio de 65.000 euros.

El precio de la vivienda en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, ha aumentado un 21,1 % en el último año. Si en octubre de 2024 el metro cuadrado se situaba en 927 euros, ahora alcanza los 1.123 euros. Al tratarse de una gran ciudad, y con una gran cantidad de pisos, es más fácil encontrar un inmueble en esta localidad, aunque también ha sufrido el repunte de precios.

Descenso del 6 % en Carlet

El coste de un piso en Carlet se ha estabilizado durante este mes de octubre, ya que ha bajado un 6 % respecto a hace doce meses. Así, se ha pasado de 828 €/m2 a 775 euros en la actualidad. No obstante, los precios se dispararon en esta localidad en julio de 2025, cuando el metro cuadrado llegó a situarse en 2.697 euros, según se recoge en el informe.

Las localidades menos afectadas por la riada han conseguido estabilizar la subida de precios. Así, en Carcaixent la crecida ha sido del 10,1% pasando de 831 euros a 915 euros, mientras que en Sueca ha bajado un 13,3 %, ya que ha disminuido de 1.816 euros a 1.574 euros.