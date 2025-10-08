Un promotor proyecta en Cullera un camping de lujo con 154 alojamientos bioclimáticos

La empresa Cullera Resorts SL proyecta en la localidad de la Ribera Baixa un complejo turístico de tipo 'glamping' (campings de lujo) con cabida para 154 alojamientos bioclimáticos. El promotor ha iniciado los trámites para obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) y ya ha recibido un informe favorable del Servicio Territorial de Turismo de Valencia.

Según figura en la documentación presentada a la Generalitat Valenciana, se trataría de un hotel-apartamento de cuatro estrellas compuesto por dos zonas de alojamiento en las que se encontrarían 137 villas de 45 metros cuadrados y otras diecisiete de 65. Estas recrean, con materiales ecológicos, las antiguas barracas tradicionales de la huerta, aunque con comodidades modernas: dormitorio principal, buhardilla, baño, terraza y cocina.

Las villas se han diseñado sobre la base de las barracas tradicionales. / Levante-EMV

El complejo ocuparía un espacio de 170.075 metros cuadrados al sur de la desembocadura del Xúquer, en la zona del Marenyet. De estos, casi cuarenta mil se destinarían a las zonas de alojamiento. Además, se contemplan 46.600 metros cuadrados de jardines y otros 76.853 de huerta. También un aparcamiento con 198 plazas, zona de restauración y también espacios recreativos y deportivos.

Al respecto, los promotores destacan que, al tratarse de un concepto de eco hotel 'glamping', se busca la "integración con el entorno y la gestión eficiente de los recursos". Se trata de "una propuesta innovadora que busca redefinir el turismo de sol y playa" a través de "un nuevo modelo de hospitalidad orientado a la conexión e integración con la naturaleza y el paisaje agrícola", añaden. Asimismo, hacen hincapié en que el proyecto evitará crear barreras naturales y paisajísticas y se adapta a la situación de cambio climático al incluir energías renovables y una gestión eficiente del agua con un sistema propio de reutilización.

Recreación del antes y el después. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Cullera emitió, el pasado 2 de junio, el informe de compatibilidad urbanística necesario para la obtención de la DIC. Por su parte, si bien es cierto que la Dirección Territorial de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha emitido un informe favorable al considerar que el proyecto "resulta de interés para el desarrollo turístico rural de la zona, también lo es que reconoce que debe justificarse que se cumplen los requisitos regulados en el Plan General de Ordenación Urbana de Cullera, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral y el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación, además de otras cuestiones urbanísticas.