La Ribera modifica el 9 d'Octubre por la llegada de la dana Alice: Suspensiones, cambios de horario y actos en lugares cerrados

Los ayuntamientos adaptan la festividad de la Comunitat Valenciana a la previsión de lluvias

El Grup de Danses de Alzira, en la celebración del 9 d'Octubre de 2024.

El Grup de Danses de Alzira, en la celebración del 9 d'Octubre de 2024. / Saray Fajardo

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

La llegada de la dana, bautizada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como Alice, ha puesto en alerta a vecinos y ayuntamientos. La Conselleria de Emergencias ha activado un aviso especial para informar sobre la llegada de fuertes lluvias y tormentas, que marcarán este puente de octubre repleto de actividades en la Ribera.

Algunos ayuntamientos ya han decidido modificar sus actividades para este 9 d'Octubre (Día de la Comunitat Valenciana) con motivo de la alerta naranja por lluvias intensas y tormentas fuertes.

Los consistorios, a poco menos de 24 horas para esta jornada, ya han anunciado algunas suspensiones y cambios de lugar y de horario en su agenda.

El Ayuntamiento de Alzira ha adelantado a las 19:30 h los conciertos de este 8 de octubre, entre los que destaca la actuación de La Fúmiga, Figa Flawas, Esther, Naina y Quinto.

Cullera, por su parte, ha decidido suspender el mercado medieval que se celebra tradicionalmente en la localidad. El consistorio ha informado que el evento se aplaza a los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

El festival Nòdul, que organizan los municipios de Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Cotes, Sellent y Sumacàrcer, tambén ha sido suspendido por la alerta naranja. El evento musical se traslada al fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre.

En Benifaió, el ayuntamiento ha decidido trasladar al Centre Cultural Enric Valor los actos institucionales y el homenaje a la Senyera ante la previsión de una climatología adversa. Tendrá lugar a partir de las 12,15 horas. La corporación distinguirá este año con los premios "Ciutat de Benifaió" a Josep Chaqués y al restaurante Juan XXIII.

Sin actos

Algunos municipios han decidido aplazar toda la programación a una nueva fecha. Es el caso de Antella, que ha anunciado que las actividades previstas al aire libre se aplazan a una nueva fecha, que todavía no ha sido anunciada.

Alginet, ante la alerta naranja, también ha decidido cancelar toda la agenda. El ayuntamiento ha informado que las personas que iban a participar en el concurso de paellas podrán recoger el arreglo este miércoles.

La Ribera modifica el 9 d'Octubre por la llegada de la dana Alice: Suspensiones, cambios de horario y actos en lugares cerrados

El precio de la vivienda se duplica en Guadassuar un año después de la dana

Cullera impulsa una reordenación integral de una de sus calles principales con una inversión de 1,2 millones

Un total de 275 originales compiten en los premios literarios de Alzira

El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor

El Consell incluye a Turís en el plan de choque para retirar los escombros de la dana

Así celebrará el 9 d'Octubre la Ribera (si la lluvia lo permite)

Benifaió distingue a Josep Chaqués y al restaurante Juan XXIII con sus premios del Nou d'Octubre
