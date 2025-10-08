La Ribera modifica el 9 d'Octubre por la llegada de la dana Alice: Suspensiones, cambios de horario y actos en lugares cerrados

La llegada de la dana, bautizada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como Alice, ha puesto en alerta a vecinos y ayuntamientos. La Conselleria de Emergencias ha activado un aviso especial para informar sobre la llegada de fuertes lluvias y tormentas, que marcarán este puente de octubre repleto de actividades en la Ribera.

Algunos ayuntamientos ya han decidido modificar sus actividades para este 9 d'Octubre (Día de la Comunitat Valenciana) con motivo de la alerta naranja por lluvias intensas y tormentas fuertes.

Los consistorios, a poco menos de 24 horas para esta jornada, ya han anunciado algunas suspensiones y cambios de lugar y de horario en su agenda.

El Ayuntamiento de Alzira ha adelantado a las 19:30 h los conciertos de este 8 de octubre, entre los que destaca la actuación de La Fúmiga, Figa Flawas, Esther, Naina y Quinto.

Cullera, por su parte, ha decidido suspender el mercado medieval que se celebra tradicionalmente en la localidad. El consistorio ha informado que el evento se aplaza a los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

El festival Nòdul, que organizan los municipios de Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Cotes, Sellent y Sumacàrcer, tambén ha sido suspendido por la alerta naranja. El evento musical se traslada al fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre.

En Benifaió, el ayuntamiento ha decidido trasladar al Centre Cultural Enric Valor los actos institucionales y el homenaje a la Senyera ante la previsión de una climatología adversa. Tendrá lugar a partir de las 12,15 horas. La corporación distinguirá este año con los premios "Ciutat de Benifaió" a Josep Chaqués y al restaurante Juan XXIII.

Sin actos

Algunos municipios han decidido aplazar toda la programación a una nueva fecha. Es el caso de Antella, que ha anunciado que las actividades previstas al aire libre se aplazan a una nueva fecha, que todavía no ha sido anunciada.

Alginet, ante la alerta naranja, también ha decidido cancelar toda la agenda. El ayuntamiento ha informado que las personas que iban a participar en el concurso de paellas podrán recoger el arreglo este miércoles.