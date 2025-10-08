La Ribera se prepara para una nueva alerta: Limpieza de alcantarillado, aparcamientos habilitados en zonas altas y cierre de instalaciones
Los ayuntamientos convocan el Cecopal para establecer las medidas que se seguirán durante este jueves
La llegada de la dana Alice, la primera de la temporada, ha puesto en alerta a los distintos ayuntamientos de la Ribera. La alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por la llegada de fuertes precipitaciones ha comportado que los consistorios convoquen sus Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para establecer las medidas que se van a llevar a cabo durante la próxima jornada.
La mayoría de ayuntamientos han cancelado su programación para el 9 d'Octubre para evitar desplazamientos innecesarios. Algunas actividades se han trasladado a lugares cerrados, mientras que otras se han aplazado a otras fechas.
El Ayuntamiento de Almussafes ya ha anunciado las medidas que se van a tomar a cabo durante la jornada del jueves. El consistorio ha decidido suspender todas las actividades al aire libre y cerrará los parques y jardines municipales. Las brigadas municipales de limpieza y mantenimiento están realizando actuaciones preventivas para mantener un correcto funcionamiento del alcantarillado y la seguridad vial. Además, Almussafes ha decidido habilitar la Pista Polivalente para estacionar los vehículos en zonas seguras.
El Ayuntamiento de Senyera también se ha sumado al cierre de parques, jardines y algunas instalaciones municipales como el cementerio o el polideportivo.
El Ayuntamiento de Alzira también se ha reunido para poner en marcha el protocolo frente a episodios de lluvia, por lo que los equipos ya se encuentran vigilando las zonas de riesgo y estableciendo los canales de comunicación para informar a la población sobre riesgos. La brigada de obras y los operarios de empresas adjudicatarias, por su parte, han retirado las hojas de las alcantarillas en todas aquellas zonas de la ciudad donde hay más árboles. El acto insistucional del 9 d'Octubre, por su parte, se traslada al salón de plenos.
El Ayuntamiento de Cullera también se ha sumado al cierre de los parques, jardines, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas hasta nuevo aviso.
Red de saneamiento
La red de saneamiento fue una de las principales infraestructuras dañadas por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Algunos colectores e imbornales todavía no se encuentran en completo funcionamiento, por lo que los consistorios refuerzan los trabajos.
El Ayuntamiento de Albalat de la Ribera está llevando a cabo una revisión y limpieza extraordinaria de los imbornales para que se encuentren en las mejores condiciones posibles frente a los próximos episodios de lluvia.
Riola, por su parte, ha restringido la circulación por cualquier acceso que no sea una carretera oficial, especialmente cerca de la mota del río. En este caso, se cierra la circulación del Passeig del Riu "Agustí Chofre" y se solicita la retirada de vehículos estacionados en esta zona. El consistorio también cierra los parques, jardines, la biblioteca, el cementerio, las instalaciones deportivas municipales y se calcelan todas las actividades lúdicas y deportivas.
