El 69% de las mujeres que dan a luz en el Hospital de la Ribera optan por la lactancia materna

El 69% de las mujeres que dieron a luz en el Hospital Universitario de la Ribera durante el año 2024 optaron por mantener la lactancia materna una vez recibido el alta.

El Departamento de Salud de la Ribera ha conmemorado estos días la Semana Internacional de la Lactancia Materna con diversas actividades organizadas por el Comité de Lactancia Materna del hospital, dirigidas tanto a futuras madres como a profesionales sanitarios.

Entre las acciones realizadas, se ha instalado una mesa informativa en el vestíbulo del hospital y una exposición divulgativa con mensajes sobre los beneficios de la lactancia materna. Además, se han desarrollado talleres formativos para madres, con el fin de promover este tipo de alimentación y resolver dudas frecuentes. de alimentación y resolver dudas frecuentes, así como también para los profesionales, para concienciar a todos de la importancia de apoyar la lactancia materna sea cual sea su ámbito de trabajo.

Una actividad formativa para futuras madres. / Levante-EMV

Tal y como ha destacado la Dra. Cristina Martínez, pediatra y consultora internacional en lactancia materna (IBCLC), “la decisión de amamantar suele tomarse antes del parto, por lo que es fundamental que la madre haya recibido asesoramiento previo de profesionales sanitarios y disponga de información veraz y contrastada, como la que ofrecen las matronas de los centros de salud”.

La especialista ha recordado que “en ocasiones, las madres parten de información errónea —especialmente sobre medicamentos o enfermedades maternas— o de experiencias previas negativas. Estos temores o mitos pueden resolverse mediante un acompañamiento adecuado y basado en la evidencia científica”.

Beneficios

La lactancia materna ofrece numerosos beneficios reconocidos tanto para el bebé como para la madre y la sociedad en su conjunto. En el recién nacido, fortalece el sistema inmunitario, reduce el riesgo de infecciones, alergias y obesidad infantil, y favorece un óptimo desarrollo físico y emocional.

Para la madre, ayuda a una recuperación más rápida tras el parto, disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovario, y fomenta el vínculo afectivo con el bebé. Además, contribuye a la sostenibilidad ambiental y económica al ser una fuente de alimentación natural, segura y accesible.

La lactancia materna es un proceso natural que se inicia tras el parto y que, según la Dra. Martínez, “suele desarrollarse sin dificultades si se siguen unas pautas básicas que los profesionales supervisamos desde la maternidad: inicio precoz, tomas frecuentes a demanda, una postura adecuada y cómoda para el bebé, y evitar la administración de otros líquidos o chupetes si no están indicados”.

Según la especialista, los principales motivos que pueden llevar a una madre a abandonar la lactancia son tres —a menudo interrelacionados—: dificultades en el agarre del bebé, tomas muy frecuentes que generan inseguridad, y dolor materno durante la succión. “Desde la maternidad ofrecemos asesoramiento y apoyo continuo para resolver dudas y evitar problemas que puedan interferir en la lactancia”, ha añadido.

Durante los primeros días, es habitual que los padres se preocupen por la cantidad de leche producida o por la pérdida de peso del recién nacido. “Estas inquietudes pueden disminuir la confianza de la madre, pero es importante recordar que inicialmente se produce calostro, que contiene los nutrientes exactos que el bebé necesita. Si el bebé mama con frecuencia, la producción de leche se ajusta rápidamente a la demanda”, ha explicado la pediatra.

Asimismo, ha recordado que “todos los bebés pierden algo de peso en los primeros días de vida, y existen múltiples indicadores que permiten confirmar que la lactancia se está estableciendo correctamente, como la temperatura, la cantidad de orina, las deposiciones, la frecuencia de las tomas o la succión. Estos aspectos se valoran tantas veces como sea necesario durante el ingreso hospitalario”.

Consulta específica de seguimiento de la lactancia

Una vez dada de alta la madre, el Hospital de la Ribera cuenta con una consulta específica de seguimiento de la lactancia, que acompaña a las familias hasta que la atención se continúa en el centro de salud correspondiente.

Los profesionales de la maternidad también ponen en contacto a las madres con los grupos de apoyo a la lactancia existentes en el Departamento de Salud y las orientan hacia fuentes de información fiables.

En este sentido, el Hospital Universitario de la Ribera mantiene un acuerdo de colaboración con la Asociación Amamanta, grupo de apoyo a la lactancia materna sin ánimo de lucro, para su impulso y la formación en este ámbito.