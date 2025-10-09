Alzira reivindica en el 9 d'Octubre más protección frente a inundaciones y territorios "adaptados a los riesgos"

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha aprovechado la conmemoración del 9 d'Octubre para reivindicar una mayor protección frente a inundaciones en un acto, precisamente, celebrado en el salón de plenos y no frente al monumento dedicado a Jaume I ante la situación de alerta naranja por fuertes lluvias.

Domínguez ha tomado la palabra después de que las asociaciones de la ciudad completasen la tradicional ofrenda de coronas de laurel al monarca que sentó las bases que cimientan el pueblo valenciano tal y como se conoce en la actualidad.

En un discurso consensuado por la mayoría de fuerzas políticas representadas en el consistorio, el alcalde ha recordado a las víctimas de la dana del 29 de octubre del año pasado. Domínguez también ha alabado la solidaridad del pueblo valenciano ante "una tragedia que lo ha marcado todo", pues "sacó lo mejor de nosotros".

Asistentes al acto, en pie mientras sonaba el himno regional. / R. S.

Con el recuerdo de la inundación presente, el alcalde ha reivindicado la necesidad de "crear territorios adaptados a los riesgos" e incrementar la protección. Al respecto, instó a trabajar por la "Alzira del siglo XXII.