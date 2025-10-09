Alzira reivindica en el 9 d'Octubre más protección frente a inundaciones y territorios "adaptados a los riesgos"
El alcalde, en un discurso consensuado por la mayoría de los grupos políticos del ayuntamiento, recuerda a las víctimas de la dana e insta a trabajar en "la ciudad del siglo XXII"
El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha aprovechado la conmemoración del 9 d'Octubre para reivindicar una mayor protección frente a inundaciones en un acto, precisamente, celebrado en el salón de plenos y no frente al monumento dedicado a Jaume I ante la situación de alerta naranja por fuertes lluvias.
Domínguez ha tomado la palabra después de que las asociaciones de la ciudad completasen la tradicional ofrenda de coronas de laurel al monarca que sentó las bases que cimientan el pueblo valenciano tal y como se conoce en la actualidad.
En un discurso consensuado por la mayoría de fuerzas políticas representadas en el consistorio, el alcalde ha recordado a las víctimas de la dana del 29 de octubre del año pasado. Domínguez también ha alabado la solidaridad del pueblo valenciano ante "una tragedia que lo ha marcado todo", pues "sacó lo mejor de nosotros".
Con el recuerdo de la inundación presente, el alcalde ha reivindicado la necesidad de "crear territorios adaptados a los riesgos" e incrementar la protección. Al respecto, instó a trabajar por la "Alzira del siglo XXII.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
- El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
- Alginet veta la parodia de Xavi Castillo sobre El Ventorro por 'su contenido político
- El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor
- Alzira proyecta dar más permeabilidad a su principal pulmón verde para paliar inundaciones