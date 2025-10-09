El valle de la Casella de Alzira lidera el ránking de lluvia del año hidrológico en la Comunitat

El paraje de la Casella, en Alzira, fue el punto más húmedo de la Comunitat Valenciana en el año hidrológico que ahora se cierra. Según los datos recopilados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el pluviómetro de la estación de medición alcanzó los 1.615 litros por metro cuadrado.

Existe en el enclave un microclima que propicia unos registros pluviométricos muy superiores a los del casco urbano, por su ubicación geográfica y la incidencia del viento que llega desde el mar.

Desde su instalación, el observatorio de la Casella ha superado los mil litros por metro cuadrado en cinco de los seis años naturales. El registro más elevado se dio en el año 2022, con 1.720 litros.

Se trata de una cifra muy similar a la que arroja el último año hidrológico, que va desde octubre hasta septiembre. Esta circunstancia hace que se junten dos episodios de lluvia muy importantes, como es la dana de 2024 y las precipitaciones torrenciales del pasado 29 de septiembre.

Según el balance realizado por Avamet, la Casella ha sido el punto de la Comunitat que ha registrado un mayor volumen de lluvias con 1.615 litros. Un dato ligeramente superior a los 1.603 de Vallibona. Sobre ambos casos, la asociación destaca que se trata de zonas montañosas orientadas hacia vientos húmedos de componente marítimo.

El otro punto de la comarca que ha superado, en dicho periodo, los mil litros se encuentra Turís, con 1.117 l/m2. El municipio de la Ribera Alta alcanzó 771 l/m2 en 24 horas el día de la dana, de los cuales 185 se acumularon en tan solo una hora, récord de España en ese período, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

El propio organismo estatal ya hizo un análisis del año hidrológico, aunque hasta a fecha 23 de septiembre, por lo que no tiene en cuenta el último episodio de lluvias. Con todo, destacaba que fue, en el conjunto autonómico, más húmedo que el promedio histórico, con un superávit pluviométrico medio del 22%. Además, destacaba que hubo un reparto muy desigual de las precipitaciones.

En el caso de la comarca, el informe de Aemet señalaba que la Ribera Alta registró una de las mayores anomalías de la Comunitat. Se situó por detrás de la Hoya de Buñol, donde la precipitación acumulada alcanzó los 920,7 litros por metro cuadrado (superávit del 76%), y dels Ports, con unos registros pluviométricos de 955,4 litros por metro cuadrado y un superávit del 58%. En concreto, la comarca del Xúquer alcanzó los 885,9 litros por metro cuadrado, cuando el promedio histórico es de 577. Es decir, se produjo una anomalía positiva del 54%. La Ribera Baixa, en cambio, registró 627,1 litros por metro cuadrado y un superávit solo del 2%.