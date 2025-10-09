Alzira
El colegio Alborxí rescata la tradición de los cabezudos con un taller
El desfile del trabajo realizado por los alumnos de quinto se enmarca en la conmemoración del Nou d'Octubre
Alumnos del colegio público Alborxí de Alzira desfilaron el miércoles, en acto abierto a las familias con motivo del 9 d’Octubre, con los cabezudos elaborados por los propios escolares en un taller organizado por la Associació de Veïns Les Basses-Avinguda de la Ribera, que tenía como objetivo divulgar esta tradición autóctona, a la vez que realizar una trabajo artesano bajo en el taller impartido por Arnau Pascual.
Esta asociación de vecinos se había acogido a las ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Alzira para la participación ciudadana con este proyecto de elaboración artesanal de cabezudos y ofreció la propuesta al colegio.
Los alumnos de quinto de Primaria han participado en este taller durante tres semanas y la exhibición en público del trabajo se ha incorporado al programa organizado con motivo del día de la Comunitat Valenciana, en el que el colegio había preparado diferentes actividades para los distintos niveles educativos. Los escolares también protagonizaran danzas populares en la celebración del miércoles.
