Cullera rendirá homenaje al voluntariado de la dana con un monumento y una nueva plaza
El reconocimiento se instalará el próximo 29 de octubre, al cumplirse justo un año de la tragedia
Cullera conmemorará el primer aniversario de la dana que afectó gravemente a varios municipios de la Ribera con un gesto de gratitud colectiva: un monumento dedicado al voluntariado que se volcó en las labores de ayuda y reconstrucción. Así lo anunció ayer el alcalde, Jordi Mayor, durante el acto institucional del 9 d’Octubre celebrado el miércoles por la tarde, en el que también se entregaron los Distintius 9 d’Octubre 2025.
La escultura se instalará el próximo 29 de octubre en la rotonda situada frente al antiguo almacén de Botanch, que durante los días de la catástrofe se convirtió en el principal centro logístico para la recogida y distribución de alimentos, agua y materiales de emergencia. Ese espacio, símbolo de la solidaridad ciudadana, pasará a llamarse oficialmente Plaza del Voluntariado.
Mayor destacó que el homenaje busca “mantener viva la memoria de la generosidad de un pueblo que se unió en los peores momentos”. En su discurso, el alcalde apeló al espíritu del 9 d’Octubre como “una fiesta que debe unirnos, no dividirnos”.
“Celebramos nuestro autogobierno, nuestra lengua y nuestra cultura, pero también la capacidad de trabajar juntos por aquello que más queremos”, subrayó.
El primer edil aprovechó además su intervención para denunciar “el genocidio del gobierno de Israel en la Franja de Gaza” y recordó que Cullera “fue de las primeras ciudades en España en reconocer el genocidio armenio”. En ese sentido, anunció que en noviembre se inaugurará un espacio conmemorativo dedicado al pueblo armenio en el Parque Urbano de Sant Antoni.
Reconocimientos 9 d’Octubre 2025
El acto institucional sirvió también para entregar los Distintius 9 d’Octubre 2025, con los que el ayuntamiento reconoce la trayectoria de personas y entidades que han contribuido al progreso y al prestigio de la ciudad. Este año, los galardones recayeron en el Colectivo de Voluntarios de la dana, por su entrega social y comunitaria durante la emergencia; el Hotel Sicania, por su dilatada trayectoria en el impulso turístico de Cullera; el historiador Ricard Camil Torres, especialista en la Guerra Civil y el franquismo; el matemático Alfred Peris, experto en análisis y dinámica lineal; y la misionera Francisca Martínez, reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres en Ghana.
Los reconocimientos de esta edición han querido resaltar valores como la solidaridad, el compromiso social, el altruismo, la memoria histórica, el conocimiento y la defensa de los derechos humanos, pilares que definen la identidad de Cullera.
“Hoy celebramos el amor por un territorio, por una cultura, por una música, por una forma de ser que nos hace únicos y valiosos ante el mundo”, concluyó Mayor entre los aplausos del público que llenaba el Auditorio Municipal.
