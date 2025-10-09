«Es duro ver que todos los negocios han reabierto después de la riada en su local y yo no»

Tres negocios ubicados en los bajos de una finca de l’Alcúdia aún no han podido reabrir tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre que afectaron a los locales donde trabajaban desde hace tiempo. Un año después del desbordamiento del río Magro, los propietarios de estos establecimientos han tenido que reubicar sus comercios en otros puntos del municipio tras ser desalojados de la zona comercial en la que se encontraban.

«Tras dos días limpiando, nos dijeron que teníamos que salir del edificio porque estaba dañado por la dana», recuerda Alicía García, propietaria del bar situado en la calle Sant Vicent, que se vio obligada a desplazar su negocio a la calle Jaume Roig. Los propietarios de una peluquería y una tienda de ropa infantil también tuvieron que reubicar sus comercios.

El Ayuntamiento de l’Alcúdia, como informó Levante-EMV, tuvo que desalojar el 2 de noviembre -cuatro días después de la riada- a cerca de 60 vecinos y propietarios de negocios de este edificio. El consistorio señalaba que el agua había inundado el sótano de la vivienda y, por lo tanto, había provocado daños en las estructuras de forja del garaje. El vecindario pudo ser realojado posteriormente, y tras comprobar el estado del inmueble, pero los locales no puede reabrir hasta que se acometan las obras.

El bar de Alicia García sigue cerrado y con barro casi un año después de la riada, en una imagen de ayer. / Agustí Perales Iborra

Los locales todavía siguen cerrados casi un año después de la dana. En algunos de ellos, que se encuentran vallados, aún se puede observar la presencia de barro y pequeños desprendimientos. «Nos entró agua a la altura de un metro y medio. El perito nos dijo que todo era siniestro total, que no podíamos salvar nada», lamenta esta afectada, que también reside en la localidad.

La propietaria lamenta que todavía no disponen de una fecha para poder retomar la actividad en este espacio. «Estos días han empezado a trabajar, pero no hay una fecha aún. Nos dijeron que nos teníamos que ir y aún no sabemos nada», recalca.

García insiste en la necesidad de recuperar su negocio para poder «volver a la normalidad». En su caso las ventas han disminuido un 80 % al cambiar de espacio. «Ahora estamos en una calle más escondida. Allí nos veían todos. Estoy aguantando para volver al lugar, pero hasta que no terminen las reparaciones, no podemos», lamenta.

La afectada abrió la cafetería tres meses antes de la riada. Ella y su pareja habían estado trabajando en el extranjero para disponer de ahorros e iniciar una nueva vida en la localidad en la que nació y creció. «La mayor impotencia es haber invertido los 20.000 euros ahorrados para poder abrir y ahora ver que no entra nadie», explica. Añade: «Es duro ver como todos los negocios abren después de la riada y yo no». Ahora dependen exclusivamente del negocio de su marido.

García denuncia la lentitud a la hora de cobrar los pagos y las ayudas. «El seguro me dijo que no me iba a pagar el desalojo forzado. Hay cosas que no me ha cubierto y han tenido que salir de mi bolsillo», recalca.

La complicada situación económica ha comportado, por otra parte, que esta pareja no pueda alquilar un inmueble. La falta de ahorros, la escasa oferta en el municipio y los elevados precios dificultan el acceso a la vivienda. «Vivimos en una casa que me han dejado mis padres porque es imposible alquilar nada», indica. A pesar de todo lo vivido, la joven mantiene la esperanza: «Ahora ya sé que es volver a empezar de cero. Sólo toca remontar».