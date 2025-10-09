Una exposición con 150 fotografías muestra el impacto de la dana en Montroi

El Museu Valencià de la Mel de Montroi se convierte durante este mes en un espacio de recuerdo y homenaje a la sociedad valenciana tras la trágica dana del pasado 29 de octubre.

El Ayuntamiento de Montroi ha organizado, con motivo del 9 d'Octubre, una exposición, titulada "Memòries de la dana", con más de 150 imágenes en las que se refleja la situación vivida en el municipio durante aquella fatídica jornada. Las fotografías han sido donadas por los propios vecinos y vecinas de la localidad para ser expuestas en la muestra.

Algunas de las imágenes expuestas. / Levante-EMV

El alcalde de Montroi, Manolo Blanco, ha agradecido la predisposición de los vecinos que se han volcado en esta exposición. Blanco señala que la muestra sólo recoge una parte de las imágenes cedidas, pero el consistorio también posee otras capturas y vídeos que se expondrán durante los próximos días para ampliar la galería.

Montroi no es el único municipio que ha decidido conservar las imágenes de la catástrofe. El Ayuntamiento de Alfarb, como informó este diario, también ha creado un archivo fotográfico para recopilar todas las imágenes de aquella trágica jornada. El consistorio busca preservar estas fotografías como parte del patrimonio local con el objetivo de que las futuras generaciones no olviden el impacto de la catástrofe y las consecuencias que tuvo en el municipio y en el resto de la provincia. Las personas interesadas todavía pueden enviar sus imágenes hasta el 22 de octubre.

El ayuntamiento, además, también plantea organizar una exposición con estas fotografías coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.