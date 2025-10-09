Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una exposición con 150 fotografías muestra el impacto de la dana en Montroi

Las imágenes realizadas por los vecinos se expondrán hasta el 29 de octubre en el Museu Valencià de la Mel

Algunas de las imágenes de la exposición &quot;Memòries de la dana&quot;.

Algunas de las imágenes de la exposición "Memòries de la dana". / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

El Museu Valencià de la Mel de Montroi se convierte durante este mes en un espacio de recuerdo y homenaje a la sociedad valenciana tras la trágica dana del pasado 29 de octubre.

El Ayuntamiento de Montroi ha organizado, con motivo del 9 d'Octubre, una exposición, titulada "Memòries de la dana", con más de 150 imágenes en las que se refleja la situación vivida en el municipio durante aquella fatídica jornada. Las fotografías han sido donadas por los propios vecinos y vecinas de la localidad para ser expuestas en la muestra.

Algunas de las imágenes expuestas.

Algunas de las imágenes expuestas. / Levante-EMV

El alcalde de Montroi, Manolo Blanco, ha agradecido la predisposición de los vecinos que se han volcado en esta exposición. Blanco señala que la muestra sólo recoge una parte de las imágenes cedidas, pero el consistorio también posee otras capturas y vídeos que se expondrán durante los próximos días para ampliar la galería.

Montroi no es el único municipio que ha decidido conservar las imágenes de la catástrofe. El Ayuntamiento de Alfarb, como informó este diario, también ha creado un archivo fotográfico para recopilar todas las imágenes de aquella trágica jornada. El consistorio busca preservar estas fotografías como parte del patrimonio local con el objetivo de que las futuras generaciones no olviden el impacto de la catástrofe y las consecuencias que tuvo en el municipio y en el resto de la provincia. Las personas interesadas todavía pueden enviar sus imágenes hasta el 22 de octubre.

Noticias relacionadas y más

El ayuntamiento, además, también plantea organizar una exposición con estas fotografías coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
  2. Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión
  3. Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
  4. Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
  5. El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
  6. Alginet veta la parodia de Xavi Castillo sobre El Ventorro por 'su contenido político
  7. El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor
  8. Alzira proyecta dar más permeabilidad a su principal pulmón verde para paliar inundaciones

Una exposición con 150 fotografías muestra el impacto de la dana en Montroi

Una exposición con 150 fotografías muestra el impacto de la dana en Montroi

La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora

La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora

Alzira reivindica en el 9 d'Octubre más protección frente a inundaciones y territorios "adaptados a los riesgos"

Alzira reivindica en el 9 d'Octubre más protección frente a inundaciones y territorios "adaptados a los riesgos"

El 69% de las mujeres que dan a luz en el Hospital de la Ribera optan por la lactancia materna

El 69% de las mujeres que dan a luz en el Hospital de la Ribera optan por la lactancia materna

La Ribera, en aviso por la dana Alice: Se podrían acumular hasta 300 litros

La Ribera, en aviso por la dana Alice: Se podrían acumular hasta 300 litros

La Fúmiga "revienta" Alzira

La Fúmiga "revienta" Alzira

Así fue el concierto de la Fúmiga del 9 d'Octubre en Alzira

Así fue el concierto de la Fúmiga del 9 d'Octubre en Alzira

El Promeses Sueca cae en Riba-roja tras dos empates que le habían sacado de la zona de descenso

El Promeses Sueca cae en Riba-roja tras dos empates que le habían sacado de la zona de descenso
Tracking Pixel Contents