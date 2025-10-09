La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora

La banda alzireña La Fúmiga sólo ha necesitado 30 minutos para agotar las cerca de 18.000 entradas de su concierto de despedida en el Roig Arena. El grupo anunció el pasado martes, a través de un emotivo vídeo, que su última actuación -aunque antes actuará en otros municipios- se realizará en el Roig Arena de València el próximo 24 de octubre de 2026.

La Fúmiga suma otro hito a su trayectoria, ya que se convierte en la primera banda de música en valenciano que actuará en este recinto para 18.000 personas. En poco menos de media hora han conseguido colgar el "sold out" en este espacio con un espectáculo que será "especial, único y lleno de sorpresas". De hecho, algunos seguidores de la banda ya buscaban entradas en redes sociales tras no haber podido conseguir el pase para este concierto que la banda subraya que será "un punto final épico, una cita ineludible para todos, de un grupo que ha marcado a toda una generación".

Actuación en Alzira

El "sold out" llega tras un dulce momento para la banda, que anoche actuó en su tierra con motivo del 9 d'Octubre ante más de 9.000 personas que abarrotaron el Recinte Firal de Alzira. La banda prometió a sus seguidores volver a la ciudad con motivo de las fiestas de Sant Bernat para despedirse por última vez de su gente y en su tierra.

La Fúmiga, que era el plato de la estrella de la noche, no quiso olvidarse de sus orígenes, ya que el grupo se formó en la Societat Musical d'Alzira en 2012, ni de las víctimas de la dana y la gestión del Consell. "Queremos recordar a las 228 víctimas de la dana. Ni oblit ni perdó, Mazón dimisión", señaló el cantante Artur Martínez mientras mostraba una camiseta reivindicativa. El grupo también hizo referencia durante el espectáculo al genocidio en Palestina.

La Fúmiga denuncia la gestión del Consell durante la dana en el concierto de Alzira- / Levante-EMV

Aquella charanga que dio sus primeros pasos hace más de una década poco a poco ha ido evolucionando gracias a su estilo tan característico y su música reivindicativa. Tras tres álbumes y un EP ahora dicen adiós, aunque su música quedará en el recuerdo y, por suerte, el público todavía podrá disfrutar de sus temas más característicos, como "Mediterrània", "Llavors" o "Havia de passar", en algunos recintos más hasta despedirse en el Roig Arena.