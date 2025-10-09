La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
La banda alzireña vende las 18.000 entradas para su concierto de despedida
La banda alzireña La Fúmiga sólo ha necesitado 30 minutos para agotar las cerca de 18.000 entradas de su concierto de despedida en el Roig Arena. El grupo anunció el pasado martes, a través de un emotivo vídeo, que su última actuación -aunque antes actuará en otros municipios- se realizará en el Roig Arena de València el próximo 24 de octubre de 2026.
La Fúmiga suma otro hito a su trayectoria, ya que se convierte en la primera banda de música en valenciano que actuará en este recinto para 18.000 personas. En poco menos de media hora han conseguido colgar el "sold out" en este espacio con un espectáculo que será "especial, único y lleno de sorpresas". De hecho, algunos seguidores de la banda ya buscaban entradas en redes sociales tras no haber podido conseguir el pase para este concierto que la banda subraya que será "un punto final épico, una cita ineludible para todos, de un grupo que ha marcado a toda una generación".
Actuación en Alzira
El "sold out" llega tras un dulce momento para la banda, que anoche actuó en su tierra con motivo del 9 d'Octubre ante más de 9.000 personas que abarrotaron el Recinte Firal de Alzira. La banda prometió a sus seguidores volver a la ciudad con motivo de las fiestas de Sant Bernat para despedirse por última vez de su gente y en su tierra.
La Fúmiga, que era el plato de la estrella de la noche, no quiso olvidarse de sus orígenes, ya que el grupo se formó en la Societat Musical d'Alzira en 2012, ni de las víctimas de la dana y la gestión del Consell. "Queremos recordar a las 228 víctimas de la dana. Ni oblit ni perdó, Mazón dimisión", señaló el cantante Artur Martínez mientras mostraba una camiseta reivindicativa. El grupo también hizo referencia durante el espectáculo al genocidio en Palestina.
Aquella charanga que dio sus primeros pasos hace más de una década poco a poco ha ido evolucionando gracias a su estilo tan característico y su música reivindicativa. Tras tres álbumes y un EP ahora dicen adiós, aunque su música quedará en el recuerdo y, por suerte, el público todavía podrá disfrutar de sus temas más característicos, como "Mediterrània", "Llavors" o "Havia de passar", en algunos recintos más hasta despedirse en el Roig Arena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
- El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
- Alginet veta la parodia de Xavi Castillo sobre El Ventorro por 'su contenido político
- El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor
- Alzira proyecta dar más permeabilidad a su principal pulmón verde para paliar inundaciones