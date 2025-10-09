La Fúmiga "revienta" Alzira

Suele ocurrir cuando una banda enraizada en el imaginario colectivo de un territorio concreto anuncia su retirada. La Fúmiga confirmó hace una semana que dará sus últimos conciertos en 2026 y ayer actuaron en Alzira con motivo del tradicional recital del 9 d'octubre. Y los fans, conscientes de que se acaban las oportunidades de verlos en directo, respondieron en masa. Más de 9.000 personas -la organización confirmó el "sold out"- abarrotaron el espacio emplazado en las afueras del municipio. Un encuentro cultural multitudinario.

Quinto -ataviado con una camisa con el mensaje "ni oblit ni perdó"- y la cantautora Esther fueron los primeros en pisar el escenario, antecediendo al grupo alzireño. Pero, el público ayer se había congregado para ver a la Fúmiga. Con horarios adelantados por la amenaza de lluvia -estaba programado que salieran a las 21.15 horas- la banda alzireña tardó una hora en hollar el escenario. Y lo explicaron: "Perdonad, pero aún hay mucha gente entrando y haciendo colas. Le están dando la vuelta a Alzira", apuntó un componente pasada la media hora de retraso. Y era cierto: la muchedumbre se concentraba en las afueras del recinto.

Y, al final, llegó el momento. "Sabéis lo orgullosos que estamos de ser de aquí. Y de estar aquí. Cuando tocamos fuera no lo dudamos: decimos que venimos de Alzira, de la Ribera, del País València. Sois nuestro orgullo, bona nit Alzira", apuntó Artur Martínez, uno de los dos cantantes de la banda. Martínez recordó que "estamos celebrando el día de los valencianos, como llevamos diez años haciéndolo aquí. Antes, quizás no hace mucho, parecía que no se podía cantar en nuestra lengua, pero hemos demostrado que todo cambia", explicó.

Y no dudó en ser reivindicativo y crítico con el Consell: "Queremos recordar a las 228 víctimas de la dana. Ni oblit ni perdó, Mazón dimisión", enfatizó, acompañado con los coros compartidos del público. Luego, también se refirió al genocidio registrado en Palestina.

Uno tras otro, los himnos y clásicos de la banda nacida en 2012 -como "Llavors" o "Mediterrània"- fueron apareciendo. Y encendiendo al público congregado en masa. Y el grupo de la Ribera recordaba sus raíces: "Somos de aquí, de la calle Horts dels frares. Venimos de las bandas, que es la música que vertebrá el País Valencià..." explicaron.

"Mis hijos han crecido con su música"

Entre el público se entremezcló gente de todas las edades. Grupos de jóvenes, parejas, familias... Los fans no dudaron a la hora de acudir a la cita celebrada ayer. Amparo Pascual, Kiko Mateu y Claudia Mateu estuvieron ahí: "Nuestra hija es muy fan y queríamos estar aquí. Uno de los cantantes es profesor suyo. Creemos que aún tocarán una última vez en Alzira, pero nunca se sabe".

Mireia Andreu también estaba con su familia: "Mis hijos se han criado con la música de la Fúmiga. Vivimos en Alzira, teníamos que estar aquí. Hemos venido con amigos y niños, hemos hecho un grupo amplio. Me ha dado mucha pena que digan adiós, no quedan muchos grupos de música en valenciano y ahora ellos estaban triunfando mucho, no solo aquí, también fuera".

Una de las últimas canciones que tocaron fue "Havia de passar" - con su icónica frase "tú i jo cremant Valencia"-, adelantando una emotiva despedida, en la que nombraron a todos los componentes: "Lo de hoy ha sido especial, nos emociona mucho estar aquí", finalizaron. A las 23.25 se hicieron la tradicional foto de grupo con el público al fondo.

Figa Flawas y Naina cerraron la noche, que se alargó hasta la madrugada. La Fúmiga volverá a la capital de la Ribera con motivo de las fiestas de Sant Bernat del año que viene. Los fans de la banda aún tienen una última bala para verla en directo en su ciudad natal.