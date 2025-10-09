Gritos de "Mazón dimisión" en un concierto histórico de La Fúmiga en Alzira

La Fúmiga arrasó anoche en un concierto histórico en Alzira, que congregó a más de 9.000 personas en el Recinte Firal. La banda, que ha realizado uno de sus últimos conciertos en la capital de la Ribera Alta, tras anunciar que se despide de los escenarios con un concierto en el Roig Arena el próximo 24 de octubre de 2026. El grupo alzireño ya ha colgado el cartel de completo en menos de media hora.

La banda no sólo recordó sus orígenes, sino también denunció la gestión del Consell durante la dana. "Sabéis lo orgullosos que estamos de ser de aquí. Y de estar aquí. Cuando tocamos fuera no lo dudamos: decimos que venimos de Alzira, de la Ribera, del País València. Sois nuestro orgullo, bona nit Alzira", apuntó Artur Martínez, uno de los dos cantantes de la banda. Martínez recordó que "estamos celebrando el día de los valencianos, como llevamos diez años haciéndolo aquí. Antes, quizás no hace mucho, parecía que no se podía cantar en nuestra lengua, pero hemos demostrado que todo cambia".

Artur, además, también mostró una camiseta reivindicativa con la hora en la que sonó la alarma (20:11 h) y la frase "Ni oblit ni perdó". "Va dedicada a toda la gente que lo perdió todo. A toda la gente que el barro arrascó con sus vidas y, sobre todo, a las 229 familias que perdieron a sus seres queridos. Ni olvido ni perdón. Aquí y allá gritaremos bien fuerte `'Mazón dimisión'". El público acompañó este grito de manera unánime a pocos días de que se cumpla el aniversario de la tragedia.