Primeras suspensiones de clases en la Ribera por la alerta naranja
Los ayuntamientos convocan su Cecopal para abordar las medidas
La llegada de la dana Alice, la primera de la temporada, ha puesto en alerta a los distintos ayuntamientos de la Ribera. La alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por la llegada de fuertes precipitaciones ha comportado que los consistorios convoquen sus Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para establecer las medidas que se van a llevar a cabo durante para proteger a la ciudadanía y evitar desplazamientos innecesarios.
Muchos de los municipios no tienen actividad lectiva este viernes 10 de octubre, ya que han aprovechado el puente festivo. Sin embargo, algunos de los consistorios que mantienen las clases han decidido suspenderlas ante la alerta naranja.
El Ayuntamiento de Almussafes ha informado que, tras reunir el Cecopal, ha acordado suspender toda la actividad lectiva en los centros educativos. El consistorio también cierra los parques y jardines y suspende los programas Espai Gran y el Centre de Dia.
El ayuntamiento, por otra parte, mantiene abierta la Pista Polivant para que la ciudadanía pueda estacionar los vehículos en este lugar seguro.
