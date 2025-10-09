El Promeses Sueca cae en Riba-roja tras dos empates que le habían sacado de la zona de descenso

El segundo empate consecutivo del Promeses Sueca sacaba al conjunto arrocero de la zona de descenso, aunque la derrota este miércoles en Riba-roja (3-0) ha truncado esta racha positiva. Los del Antonio Puchades rescataron el domingo un punto al Silla en el minuto 84 por medio de Penalva. En el grupo sur perdieron los dos equipos ribereños. El Carcaixent sufrió la tercera derrota seguida. Esta 2-0 en Xàbia. El Alberic padeció su primera derrota después de adelantarse en Rojales al segundo clasificado, el Thader. Aitor marcó en el 21 pero Pablo Giner metió en propia meta en el 89 el 2-1 y cae a media tabla.

El domingo se enfrentarán en el Quatre Camins a las 17’30 h. el Carcaixent y Alberic.

En Primera FFCV el Ràcing d’Algemesí se ha aupado al cuarto puesto al volver a la senda de la victoria. El domingo ganó 1-2 al Torrent B al remontar en cinco minutos, del 67 al 72 con goles de Juanjo y Víctor. Le sigue el Vall d’Alcalans, que se impuso 0-1 al Algemesí (Akram en el 84). Los algemesinenses pasan al séptimo puesto. En descenso está el Sueca, con solo dos puntos en cuatro partidos. El domingo empató a uno contra el SB Ontinyent en el minuto 90, obra de Francisco.

L’Alcúdia solo ha logrado un empate. Esta jornada perdió 1-0 en Dénia. Cierra la tabla el Mancomunitat que perdió 0-2 contra el líder, Gandia, y aún no ha podido puntuar. Este fin de semana no hay liga por el puente festivo.