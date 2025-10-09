Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Ribera, en aviso por la dana Alice: Se podrían acumular hasta 300 litros

El temporal podría dejar fuertes precipitaciones en las próximas horas

Vista de la Murta, en una imagen de las primeras lluvias de esta mañana.

Vista de la Murta, en una imagen de las primeras lluvias de esta mañana. / Pascual Fandos

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

Las primeras precipitaciones empiezan a caer en la Ribera, aunque, por el momento, con poca intensidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya activó ayer el aviso naranja por lluvias y tormentas con la llegada de la dana Alice.

Los primeros modelos ICON mostraban durante las últimas horas la posibilidad de que se pudieran acumular hasta 200 litros en la zona entre Cullera y Gandia. No obstante, los últimos modelos incrementan estas lluvias durante la jornada de hoy y mañana.

El modelo AROME (un modelo de predicción meteorológica) ya muestra acumulaciones muy altas en la comarca de la Ribera, especialmente en Sueca, Cullera y Alzira. Según estas interpretaciones se podrían llegar a acumular entre 300 y 400 litros en estas localidades, por lo que los ayuntamientos ya han establecido algunas medidas preventivas y recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos. No obstante, se trata de predicciones, como algunos meteorólogos han compartido en sus redes sociales para avisar a los seguidores, que podrían variar en las próximas horas, por lo que los consistorios piden máxima precaución.

Los avisos advierten de la posible caída de muchos litros de agua en muy poco tiempo, además de acumulados muy importantes, como más de 60 litros por metro cuadradado en una hora o más de 140 litros en doce horas.

La Ribera se ha blindado ante la llegada de fuertes precipitaciones, que podrían afectar a la comarca, y especialmente algunos municipios. Los consistorios habilitan nuevas zonas de aparcamiento, cierran parques, jardines y espacios municipales y piden a la ciudadanía que no circule cerca de ríos y barrancos.

Además, los ayuntamientos, para garantizar la seguridad de sus vecinos, han decidido posponer su programación para este 9 d'Octubre y reprogramarla para otras fechas en las que lo permita la meteorología. Sólo Alzira y Benifaió mantienen algunos actos en lugares cerrados.

Primeras lluvias

Massalavés es el municipio en el que más ha llovido durante esta mañana. La Agència Valenciana de Meteorologia contabiliza 38 litros en esta localidad de la Ribera Alta, mientras que en Favara se han registrado 31.

Noticias relacionadas y más

El Marenyet de Cullera, con 28,2, y Montserrat, con 23,8, son los otros municipios en los que más ha llovido hasta el momento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
  2. Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión
  3. Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
  4. Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
  5. El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
  6. Alginet veta la parodia de Xavi Castillo sobre El Ventorro por 'su contenido político
  7. El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor
  8. Alzira proyecta dar más permeabilidad a su principal pulmón verde para paliar inundaciones

El 69% de las mujeres que dan a luz en el Hospital de la Ribera optan por la lactancia materna

El 69% de las mujeres que dan a luz en el Hospital de la Ribera optan por la lactancia materna

La Ribera, en aviso por la dana Alice: Se podrían acumular hasta 300 litros

La Ribera, en aviso por la dana Alice: Se podrían acumular hasta 300 litros

La Fúmiga "revienta" Alzira

La Fúmiga "revienta" Alzira

Así fue el concierto de la Fúmiga del 9 d'Octubre en Alzira

Así fue el concierto de la Fúmiga del 9 d'Octubre en Alzira

El Promeses Sueca cae en Riba-roja tras dos empates que le habían sacado de la zona de descenso

El Promeses Sueca cae en Riba-roja tras dos empates que le habían sacado de la zona de descenso

«Es duro ver que todos los negocios han reabierto después de la riada en su local y yo no»

«Es duro ver que todos los negocios han reabierto después de la riada en su local y yo no»

El valle de la Casella de Alzira lidera el ránking de lluvia del año hidrológico en la Comunitat

El valle de la Casella de Alzira lidera el ránking de lluvia del año hidrológico en la Comunitat

Cullera rendirá homenaje al voluntariado de la dana con un monumento y una nueva plaza

Cullera rendirá homenaje al voluntariado de la dana con un monumento y una nueva plaza
Tracking Pixel Contents