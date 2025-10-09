La Ribera, en aviso por la dana Alice: Se podrían acumular hasta 300 litros

Las primeras precipitaciones empiezan a caer en la Ribera, aunque, por el momento, con poca intensidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya activó ayer el aviso naranja por lluvias y tormentas con la llegada de la dana Alice.

Los primeros modelos ICON mostraban durante las últimas horas la posibilidad de que se pudieran acumular hasta 200 litros en la zona entre Cullera y Gandia. No obstante, los últimos modelos incrementan estas lluvias durante la jornada de hoy y mañana.

El modelo AROME (un modelo de predicción meteorológica) ya muestra acumulaciones muy altas en la comarca de la Ribera, especialmente en Sueca, Cullera y Alzira. Según estas interpretaciones se podrían llegar a acumular entre 300 y 400 litros en estas localidades, por lo que los ayuntamientos ya han establecido algunas medidas preventivas y recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos. No obstante, se trata de predicciones, como algunos meteorólogos han compartido en sus redes sociales para avisar a los seguidores, que podrían variar en las próximas horas, por lo que los consistorios piden máxima precaución.

Los avisos advierten de la posible caída de muchos litros de agua en muy poco tiempo, además de acumulados muy importantes, como más de 60 litros por metro cuadradado en una hora o más de 140 litros en doce horas.

La Ribera se ha blindado ante la llegada de fuertes precipitaciones, que podrían afectar a la comarca, y especialmente algunos municipios. Los consistorios habilitan nuevas zonas de aparcamiento, cierran parques, jardines y espacios municipales y piden a la ciudadanía que no circule cerca de ríos y barrancos.

Además, los ayuntamientos, para garantizar la seguridad de sus vecinos, han decidido posponer su programación para este 9 d'Octubre y reprogramarla para otras fechas en las que lo permita la meteorología. Sólo Alzira y Benifaió mantienen algunos actos en lugares cerrados.

Primeras lluvias

Massalavés es el municipio en el que más ha llovido durante esta mañana. La Agència Valenciana de Meteorologia contabiliza 38 litros en esta localidad de la Ribera Alta, mientras que en Favara se han registrado 31.

El Marenyet de Cullera, con 28,2, y Montserrat, con 23,8, son los otros municipios en los que más ha llovido hasta el momento.