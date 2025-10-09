La subasta del coto de Sueca registra por primera vez pujas de más de 20.000 € y marca un nuevo récord con 249.300 €

Sueca ha vuelto a dejar claro que su tradición cinegética sigue viva y con fuerza. La subasta anual de replazas de aves acuáticas celebrada este jueves ha alcanzado una recaudación histórica de 249.300 euros, lo que supone un incremento del 27,85% respecto al año anterior, cuando se obtuvo un total de 195.000 euros.

Entre las replazas con las pujas más altas destacan la número 10 de las nuevas en la Corretxola, adjudicada por 20.800 euros, lo que representa que por primera vez en la historia se ha superado la barrera de los 20.000; la 17 de las nuevas en l’Illa, con 13.500 euros; la 9 de las nuevas en la Corretxola, por 13.000 euros; y La Mota, con un precio final de 12.100 euros.

Optimismo ante la nueva temporada

Los cazadores han mostrado su satisfacción y optimismo ante el inicio de la nueva temporada. Han destacado que este año la siega ha respetado los plazos previstos, de forma que actualmente la marjal presenta un nivel de agua adecuado, empezándose ya a observar las primeras bandadas de patos.

“El año pasado fue una temporada excelente, especialmente en la parte norte. Durante la dana, algunos ‘vedats’ importantes, como el de Silla, no pudieron realizar sus tiradas por la presencia de equipos militares, helicópteros y el ruido derivado del temporal, lo que provocó que muchas de esas aves se trasladaran al acotado de Sueca, donde se vivió una tirada magnífica”, explican varios cazadores locales. A pesar de la alta cotización de las subastas alguno de los cazadores presentes mostraba sus dudas al argumentar que "una temporada como la del 2025 será muy complicado de repetirse".

A a pesar de estas opiniones minoritarias, la gran mayoría de los cazadores presentes subrayaban que "las últimas lluvias han sido muy beneficiosas para preparar la temporada, ya que los campos de arroz, recién segados y llenos de agua, han ofrecido un hábitat ideal para que las aves migratorias procedentes del centro de Europa hicieran una parada obligada en su ruta hacia el sur".

Para el presidente de los cazadores de Sueca, José Badía, “en la marjal tenemos agua, las condiciones son buenas y todo apunta a que podremos disfrutar de una magnífica temporada de caza”, señalaron los representantes del colectivo.

Una tradición más que centenaria

La caza de aves acuáticas forma parte del paisaje cultural y natural de Sueca desde hace más de siglo y medio. La primera referencia documentada de las tiradas en la localidad se remonta a mediados del siglo XIX, cuando los vecinos comenzaron a organizar vedados en partidas como Calderería y Bassals, siguiendo el ejemplo de las tiradas de fochas que ya se celebraban en Cullera hacia 1830.

A finales del siglo XIX, concretamente en 1888, se implantó el sistema de subasta pública de replazas, una fórmula que permitió consolidar la gestión ordenada de los acotados y sentó las bases de la tradición que hoy se mantiene viva.

Más de 130 años después, las tiradas de Sueca continúan atrayendo a cazadores de toda la Comunitat Valenciana y representan un punto de encuentro entre generaciones que comparten una misma pasión por la naturaleza, la marjal y la conservación del entorno.