El subastador, alma de la tradicional puja de replazas de Sueca

Sueca ha celebrado este jueves la tradicional subasta de las replazas, una cita esperada cada mes de octubre que combina historia, emoción y una profunda conexión con las raíces locales. Sin embargo, más allá del bullicio y las pujas, hay una figura que se erige como verdadera protagonista: el subastador.

Durante cerca de cuatro horas, Fernando ha sido el encargado de conducir una vez más el acto con maestría, dinamismo y precisión, interpretando cada gesto de los cazadores, manteniendo la atención de los presentes y garantizando el buen desarrollo de las pujas. Su papel, heredado de nombres históricos como Batalla o Sáiz, es fundamental para el éxito de la jornada.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha querido reconocer públicamente en sus redes sociales, la labor de estos profesionales, destacando “su enorme capacidad para animar, coordinar y hacer posible que la subasta transcurra con fluidez y participación”. También ha subrayado la importancia de la Junta de Tiradas de Sueca, responsable de preservar una tradición que “merece ser vivida al menos una vez en la vida”.

Más que un acto administrativo, la subasta de las replazas simboliza el espíritu colectivo de Sueca: la unión, la pasión por la caza y el respeto por las costumbres que han pasado de generación en generación. Y en el centro de todo, el subastador, esa voz firme y cercana que da vida, ritmo y alma a una de las tradiciones más queridas del municipio.