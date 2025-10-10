Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
Los bomberos han estado realizando valoración de la situación, desconectado batería del camión y eliminando riesgos
Hay servicio alternativo de autobús con parada en Alberic, Castelló y l'Alcúdia
J.Roch
Un choque de un camión contra el guardarraíl del lado de la carretera de la A-7 en sentido Alicante ha provocado el corte de la línea 1 de Metrovalencia y la A-7, según apunta la Dirección General de Tráfico. Este impacto ha provocado que se hayan proyectado fragmentos del muro de contención contra las vías del tren contiguas y ha obligado a parar el convoy que pasaba en ese momento.
Servicio de autobuses
En esta vía de Metrovalencia circulaban trenes entre Castelló y l'Alcúdia (Línea 1). Por su parte, Metrovalencia ha habilitado un servicio alternativo de autobús con parada en Alberic, Castelló y l'Alcúdia.
No ha habido atrapados dentro de los vehículos y el camionero también está ileso, según ha podido saber Levante-EMV. Los bomberos del Consorci Provincial de Bombers de València han estado realizando la valoración de la situación, desconectado la batería del camión y eliminando los riesgos, mientras que la Guardia Civilse ha hecho cargo de la reorganización del tráfico en Valencia.
El alcance, según las primeras informaciones, puede verse motivado tras el estado de las carreteras después del episodio de fuertes lluvias que azota la Comunitat Valenciana y que ya ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta roja en el litoral sur de Alicante.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
- El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
- Alginet veta la parodia de Xavi Castillo sobre El Ventorro por 'su contenido político
- El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor
- Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión