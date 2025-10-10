Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia

Un choque de un camión contra el guardarraíl del lado de la carretera de la A-7 en sentido Alicante ha provocado el corte de la línea 1 de Metrovalencia y la A-7, según apunta la Dirección General de Tráfico. Este impacto ha provocado que se hayan proyectado fragmentos del muro de contención contra las vías del tren contiguas y ha obligado a parar el convoy que pasaba en ese momento.

Servicio de autobuses

En esta vía de Metrovalencia circulaban trenes entre Castelló y l'Alcúdia (Línea 1). Por su parte, Metrovalencia ha habilitado un servicio alternativo de autobús con parada en Alberic, Castelló y l'Alcúdia.

No ha habido atrapados dentro de los vehículos y el camionero también está ileso, según ha podido saber Levante-EMV. Los bomberos del Consorci Provincial de Bombers de València han estado realizando la valoración de la situación, desconectado la batería del camión y eliminando los riesgos, mientras que la Guardia Civilse ha hecho cargo de la reorganización del tráfico en Valencia.

El alcance, según las primeras informaciones, puede verse motivado tras el estado de las carreteras después del episodio de fuertes lluvias que azota la Comunitat Valenciana y que ya ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta roja en el litoral sur de Alicante.

