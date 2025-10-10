El Alzira FS pospone el derbi autonómico por la alerta naranja por fuertes lluvias

Derbi comunitario “a lo bajini” el que se vivirá este domingo a las 19’00 h. en el Palau d’Esports de Alziraentre el Family Cash y el Servigroup Peñíscola. Aunque estaba previsto que el partido se disputase el sábado, se ha aplazado por la alerta naranja por fuertes lluvias.

Los dos equipos valencianos están en la parte baja de la tabla después de las primeras cinco jornadas. El Alzira no ha logrado puntuar mientras que los del Baix Maestrat solo ganaron 3-2 al Jaén Paraíso Interior, otro de los equipos llamados a estar en la parte media alta que tampoco pasa por su mejor momento. “Hay que tener tranquilidad pese no haber puntuado”, alega Braulio Correal. El Ribera Navarra, rival que visitará el Palau en tres semanas, tiene dos puntos, el Peñíscola, tres y el Córdoba, Jaén e Inter cuatro (este con un partido más).

El conjunto castellonense ha tenido pocas bajas después de proclamarse campeón de la liga regular la temporada pasada, “pero dos han sido vitales”, apunta Correal. Luciano Gaúna que se ha marchado al Barça y el goleador Paniagua al Inter. Entre ambos marcaron el año pasado 43 goles. “Aún asi, conservan dos alas de la selección española como Pablo Muñoz y Diego Sancho o jugadores como Quintela y Juanki. La expulsión del portero Gio en Palma le dará la titularidad al veterano de 46 años Gus, “que es un gran asistente con los pies”.

El Alzira, por su parte, cuenta con toda la plantilla. El club espera contar con un gran apoyo de la afición después de haber repartido 2.000 tíquets entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato de los institutos alzireños para que el Palau sea una caldera. También se prevé que el Peñíscola esté arropado por sus animosos aficionados.

El partido se iba a disputar, en principio, el sábado. Pero el club ha anunciado un cambio de fecha. Este es el comunicado oficial:

El Club Alzira Futbol Sala informa que el partido correspondiente a la jornada 6 de Primera División, inicialmente programado para el sábado 11 de octubre a las 19:15h en el Palau d’Esports frente al Servigroup Peñíscola FS, se disputará finalmente el domingo 12 de octubre a las 19:00h como consecuencia de la situación meteorológica adversa que afecta a la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial con alerta naranja por lluvias intensas y tormentas, activo durante la jornada del sábado. Atendiendo a las recomendaciones de la Generalitat Valenciana, y priorizando en todo momento la seguridad de jugadores, afición, patrocinadores y personal, el club ha comunicado la situación a la RFEF, que ha autorizado el cambio de fecha del encuentro.

Desde el club queremos agradecer la comprensión y el apoyo de nuestra afición, así como la colaboración de la RFEF y de las autoridades competentes ante esta decisión. Las entradas adquiridas serán válidas para esta nueva fecha. En caso de no poder acudir por el cambio de horario, pueden solicitar el reembolso escribiendo a info@alzirafs.com.