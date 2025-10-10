La Diputación financia cinco proyectos en la Ribera con 462.000 euros

La Diputació de València ha dado luz verde a dos nuevos proyectos del Pla Obert en la Ribera Baixa y otros tres en la Ribera Alta, con una inversión global de 462.000 euros. El área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix ha aprobado un nuevo decreto del principal programa inversor de la corporación, con 54 propuestas de 43 municipios, entre los que se encuentran Tous, Alberic y Real en la Ribera Alta, y Riola y Corbera en la Ribera Baixa. Esta última localidad presenta la obra con mayor presupuesto: la implantación del sistema de telelectura en la red de agua potable, con una aportación provincial de 384.000 euros.

Natàlia Enguix destaca el ritmo de ejecución del Pla Obert y la variedad de actuaciones, al tiempo que incide en “la responsabilidad de alcaldes y alcaldesas para acometer mejoras tan importantes en la red hídrica, las instalaciones deportivas y las zonas verdes, proyectos que incentivamos desde la Diputación con el objetivo de mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos sin descuidar la sostenibilidad”. En este sentido, la obra de Corbera “es una gran inversión de presente y futuro, en un asunto muy importante como el correcto funcionamiento del ciclo del agua, que es un servicio de primera necesidad”.

Sin abandonar la Ribera Baixa, Riola instalará máquinas de aire acondicionado en la Casa de la Cultura. Y en la vecina comarca de la Ribera Alta, Tous rehabilitará el firme en Maestro Rodrigo y Ribera Alta, Alberic habilitará una pista de baloncesto 3x3 en el recinto ferial, y Real tiene previsto adquirir indumentaria tradicional para las fiestas.

Nuevo decreto

El último decreto ha aprobado 54 proyectos presentados por 43 ayuntamientos de la provincia, que ya pueden poner en marcha el proceso de licitación y adjudicación de las obras para ejecutarlas en los plazos previstos. Por comarcas, la Vall d’Albaida es la que más proyectos pondrá en marcha con el nuevo decreto, hasta 12 iniciativas, seguida de la Safor con ocho actuaciones aprobadas, la Costera con siete y l’Horta Nord con seis.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, pone en valor el trabajo del área de Cooperación y los ayuntamientos, que se traduce en “cientos de proyectos en marcha en nuestras comarcas de forma simultánea, lo que supone mejorar las infraestructuras y servicios de los pueblos y la calidad de vida de quienes los habitan”. “Lo hemos dicho muchas veces, pero los alcaldes y alcaldesas deben tener claro que somos la institución más cercana, la que ofrece la primera respuesta a sus necesidades y la que aporta la ayuda necesaria para tramitar todas estas ayudas y que se conviertan en mejoras reales para los municipios”, añade Mompó.