El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media
Rafa Jover
El litoral de Cullera ha registrado esta mañana tres pequeños seísmos en poco más de hora y media, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, que sitúa estos movimientos de forma genérica en el Golfo de València.
El primer movimiento sísmico se ha producido a las 6:14 horas, con una magnitud de 1,9 grados en la escala Richter y a 12 kilómetros de profundidad.
El segundo ha tenido lugar a las 6:50 horas, con una magnitud de 1,8 grados y a 3 kilometros de profundidad. Ambos movimientos sísmicos se han localizado frente a la costa de Cullera.
El tercer seísmo, de 1,9 grados de magnitud en la escala de Richter, se ha registrado a las 7:48 horas y ha sido mucho más superficial .
La provincia de Valencia, con estos tres seísmos, contabiliza 69 en este años 2025, todos ellos superiores a 1,5 grados de magnitud; mientras que la provincia de Alicante ha registrado 64 y la de Castellón 14.
