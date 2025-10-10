L'Ajuntament d'Alzira ha retornat ja la major part de l’IBI rústica amb motiu de la dana
Es tracta d’un total de 4.465 rebuts que estaven domiciliats per import de 400.000 euros
El procés, més complexe, s'ha activat per els altres 800
L'Ajuntament d'Alzira ja ha retornat els rebuts domiciliats de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica corresponents a l'exercici 2024. Es tracta d’un total de 4.465 rebuts, per un import total de quasi 400.000 euros. D’esta manera, s’han evitat les gestions a les persones afectades i facilitant al màxim el procés de devolució al mateix compte on es van cobrar., sense que els interessats hagen de sol·licitar la devolució.
En el cas dels rebuts no domiciliats, el procés resulta més complex i la devolució afecta al voltant de 800 rebuts en els que no consta el compte bancari.
En eixe cas, a tots ells se’ls ha requerit per via postal completar el full de manteniment de tercers, per a indicar les dades del número de compte en el que s’ha de fer la devolució. Es durà a terme en les pròximes setmanes.
Per últim, s’està treballant en la identificació de les àrees afectades per la dana dins del nucli urbà per tal d’identificar els rebuts susceptibles de devolució de l’IBI urbana de 2024 d’acord amb el Reial Decret per haver sigut propietats afectats pels danys de la dana. L’objectiu en este cas és també, en la mida d’allò possible, tramitar-ho d’ofici o minimitzar les gestions a la ciutadania afectada. En estos casos, s’està treballant en la identificació i les devolucions que pertoquen es realitzaran ja durant l’any que ve.
“Des de l’ajuntament hem fet un treball complex i ja hem tornat la majoria de rebuts. El nostre objectiu era fer-ho d’ofici sense que els contribuent feren tràmits ni cues, ni els ocasionarem molèsties innecessàries. Es tracta d’un procés més costós, i finalment podem dir que ho hem aconseguit i hem complit el nostre objectiu. Continuem treballant per una administració més àgil i amable per a la ciutadania”, ha explicat el regidor d’hisenda, Andrés Gomis
Estes mesures es troben dins de les establertes pel Reial decret-llei 6/2024, de 5 de novembre, de resposta davant els danys causats per la dana en diferents municipis entre els quals es troba Alzira. L’objectiu és pal·liar les conseqüències econòmiques dels desastres provocats per la riuada del 29 d’octubre, en el cas d’Alzira això afecta a la totalitat del terme.
