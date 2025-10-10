¿Dónde ha llovido más en la Ribera?

La dana Alice, la primera de la temporada, ha llegado esta madrugada a la Ribera, donde puede dejar lluvias importantes durante los próximos días. De momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en el litoral sur de Valencia y la costa norte de Alicante.

En la comarca, la lluvia ha caído de forma persistente, con algunos momentos de cierta intensidad, aunque sin causar graves daños. Hasta las 11:00 horas, y según los datos recopilados por la red de osbervatorios de la Associació Valenciana de Meteorologia, el Mareny Blau, en Sueca, es el punto de la Ribera en el que más llovido, al alcanzar los 53,4 litros por metro cuadrado.

Como ocurriera en el episodio pluviométrico del pasado 29 de septiembre, es la zona de la Ribera Baixa la que ha registrado un mayor volumen de precipitación. La estación meteorológica del Maretal (también en Sueca) y la de Fortaleny han superado los cuarenta litros por metro cuadrado. Cobera se queda cerca, con 39. En otros puntos de Sueca, Favara o Benicull se han superado ya los treinta.

En la Ribera Alta, el paraje de la Casella (Alzira) es el que más agua ha recibido, al acumular 45,4 litros por metro cuadrado. La estación meteorológica de Quatre Camins, en Carcaixent, roza los cuarenta. También la de la Barraca.