El Palau de Alzira acoge un derbi autonómico de urgencias

Derbi comunitario “a lo bajini” el que se vivirá este sábado a las 19’15 h. en el Palau d’Esports de Alziraentre el Family Cash y el Servigroup Peñíscola. Los dos equipos valencianos están en la parte baja de la tabla después de las primeras cinco jornadas. El Alzira no ha logrado puntuar mientras que los del Baix Maestrat solo ganaron 3-2 al Jaén Paraíso Interior, otro de los equipos llamados a estar en la parte media alta que tampoco pasa por su mejor momento. “Hay que tener tranquilidad pese no haber puntuado”, alega Braulio Correal. El Ribera Navarra, rival que visitará el Palau en tres semanas, tiene dos puntos, el Peñíscola, tres y el Córdoba, Jaén e Inter cuatro (este con un partido más).

El conjunto castellonense ha tenido pocas bajas después de proclamarse campeón de la liga regular la temporada pasada, “pero dos han sido vitales”, apunta Correal. Luciano Gaúna que se ha marchado al Barça y el goleador Paniagua al Inter. Entre ambos marcaron el año pasado 43 goles. “Aún asi, conservan dos alas de la selección española como Pablo Muñoz y Diego Sancho o jugadores como Quintela y Juanki. La expulsión del portero Gio en Palma le dará la titularidad al veterano de 46 años Gus, “que es un gran asistente con los pies”.

El Alzira, por su parte, cuenta con toda la plantilla. El club espera contar con un gran apoyo de la afición después de haber repartido 2.000 tíquets entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato de los institutos alzireños para que el Palau sea una caldera. También se prevé que el Peñíscola esté arropado por sus animosos aficionados.