El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros

Casi 24 millones de euros. Es la inversión económica necesaria para trasladar del plano teórico al físico el camping de lujo que la empresa Cullera Resorts promueve al sur de la desembocadura del Xúquer y cuyo proyecto busca la Declaración de Interés Comunitario necesaria para su construcción.

Como ya informó Levante-EMV, la citada mercantil planea construir un eco hotel glamping con 154 alojamientos bioclimáticos en la zona del Marenyet. Según la documentación presentada para obtener los permisos necesarios, el promotor defiende que el futuro de Cullera "pasa por transformar su oferta turística, alineándola con las tendencias actuales que valoran la conexión con la naturaleza, la sostenibilidad y las experiencias auténticas" y que, para ello, "debe convertirse en un referente del turismo regenerativo". De ahí su apuesta por lo que define como "un nuevo modelo de hospitalidad" que tiene entre sus objetivos "restaurar el paisaje agrícola en desuso".

Si los promotores consiguen todos los permisos oportunos, convertir en realidad el proyecto elaborado por Zero Plus Innovación Urbana requerirá de una inversión de 23,8 millones de euros. Según sus cálculos, ejecutar las obras de urbanización de las parcelas y la creación de viales rondaría los 3,8 millones de euros. Alrededor de 1,3 valdría realizar las actuaciones de tipo paisajístico y ecológico. A ello habría que sumar otros 3,1 millones para llevar a materializar las zonas recreativas, deportivas y de baño. El grueso del montante, la edificación de los alojamientos, representa una factura de quince millones y medio.

Plano del complejo hotelero diseñado por Cullera Resorts. / Levante-EMV

El proyecto diseña un hotel-apartamento de cuatro estrellas compuesto por dos zonas de alojamiento en las que se encontrarían 137 villas de 45 metros cuadrados y otras diecisiete de 65. Estas recrean, con materiales ecológicos, las antiguas barracas tradicionales de la huerta, aunque con comodidades modernas: dormitorio principal, buhardilla, baño, terraza y cocina.

El complejo ocuparía una superficie de 170.075 metros cuadrados. De estos, casi cuarenta mil se destinarían a las zonas de alojamiento. Además, se contemplan 46.600 metros cuadrados de jardines y otros 76.853 de huerta. También un aparcamiento con 198 plazas, zona de restauración y también espacios recreativos y deportivos.

El proyecto ha recibido un informe favorable del Servicio Territorial de Turismo de Valencia, mientras que el Ayuntamiento de Cullera emitió, el pasado 2 de junio, el informe de compatibilidad urbanística. En estos momentos se encuentra en tramitación la Declaración de Interés Comunitario.