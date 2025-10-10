Rafelguaraf genera suelo para su primer polígono industrial en un PGE que reduce la superficie urbanizable

El Ayuntamiento de Rafelguaraf ya dispone de un Plan General Estructural (PGE) trece años después de que la corporación decidiera impulsar la redacción de este documento de planificación urbanística que marca las directrices de futuros desarrollos.

La Comisión Territorial de Urbanismo ha aprobado definitivamente esta herramienta que sustituye a las Normas Subsidiarias (NN SS) de 1996 y que contempla como principales novedades la generación de suelo industrial para construir un polígono -el primero en la localidad– y un crecimiento residencial moderado, que consolide el tejido urbano existente con un modelo de urbanismo compacto. Es más, una comparativa del nuevo documento con las NN SS vigentes en las últimas tres décadas revela una reducción del suelo urbanizable en casi un 92 % como consecuencia de la desclasificación de dos grandes zonas de suelo «que no se han gestionado para su adecuada ordenación y urbanización y, sin embargo, se han colmatado con un gran número de viviendas». El nuevo Plan General Estructural delimita una zona urbanística en suelo no urbanizable para estos núcleos de viviendas consolidados «que deben minimizar su impacto territorial».

Crecimiento moderado

El PGE delimita un único sector residencial al sur del núcleo urbano, junto a las zonas dotacionales más relevantes, que proyecta una expectativa de crecimiento de 429 habitantes a largo plazo, lo que permitiría alcanzar un censo de 2.894 vecinos, según los estudios elaborados. Se trata de un sector de 26.096 m2 en la zona de menor riesgo de inundación del casco urbano.

La alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, ha destacado que la elaboración del plan se ha ajustado a las directrices del Patricova que incluso establece cómo tienen que ser las nuevas construcciones, de forma que se eviten los sótanos y se eleven ligeramente las plantas bajas. Aliaga señala que ·contar con un Plan General Estructural es para un pueblo como Rafelguaraf un paso enorme hacia el futuro, porque representa orden, seguridad y una visión clara de cómo queremos crecer: con equilibrio, sostenibilidad y respeto por nuestro territorio». Fuentes municipales destacan que en esa adaptación al cambio climático se contemplan la protección de cauces y zonas inundables, la mejora del drenaje urbano y la planificación de infraestructuras con criterios de seguridad hídrica.

La otra gran novedad del plan es la creación de un sector urbanizable de 44.906 m 2 de carácter industrial, al norte del municipio, junto a la CV-576. Rafelguaraf carece de un polígono industrial y si bien la reserva proyectada supera las previsiones de la Estrategia Valenciana, el ayuntamiento pretende que se convierta en una alternativa para actividades que ahora se desarrollan dentro del municipio o en suelo no urbanizable, además de evitar la marcha de empresas a municipios cercanos.

La alcaldesa también ha señalado que el plan contempla a reserva de suelo para la ronda de Tossalnou, en la CV-576. Se da la circunstancia que la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental ha emitido un informe de impacto ambiental favorable al proyecto.