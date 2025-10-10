Renfe reabre el paso inferior que se inundó en Alzira y recupera la circulación en las dos vías

La estación de Renfe en Alzira ha reabierto el paso inferior que quedó anegado por las intensas precipitaciones del pasado 29 de septiembre por lo que, según ha informado la compañía ferroviaria esta viernes a través de las redes sociales, se ha recuperado la circulación en las dos vías en la estación de Alzira.

La acumulación de agua dejó inutilizado el paso peatonal que conecta los dos andenes de la estación de Alzira y Renfe estableció trasbordos para ofrecer alternativas a los viajeros, ya que los trenes con origen en València Nord que circulaban en sentido Xàtiva no se detenían en Alzira. Los usuarios debían continuar hasta Carcaixent y cambiar en esta estación de andén para tomar el primer cercanías con destino a València para remontar hasta la capital de la Ribera Alta.

En el caso de los viajeros que desde Alzira pretendían desplazarse hacia Carcaixent o Xàtiva, en los últimos días tenían que coger el tren con destino a Valènica Nord, bajar en Algemesí y realizar el trasbordo a un cercanías con destino a Xàtiva para continuar el viaje.

La compañía ferroviaria ha comunicado este viernes a través que el paso inferior ya es accesible para los viajeros, por lo que se recupera la circulación por las dos vías en la estación de Alzira.