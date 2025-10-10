Senyera restringe el acceso al polígono al proliferar los vertidos ilegales

El Ayuntamiento de Senyera ha prohibido el acceso al polígono situado cerca de la carretera que une los municipios de Castelló y Manuel, tras convertirse en un vertedero incontrolado de basura y suciedad que no deja de crecer durante las últimas semanas. El consistorio ha decidido clausurar este espacio hasta nuevo aviso para evitar el acceso de empresarios y vecinos que aprovechan esta zona, que actualmente se encuentra inacabada, para depositar trastos. Por lo tanto, sólo podrán acceder a esta zona los propietarios de campos o parcelas situados en el polígono.

La alcaldesa de Senyera, Paqui Momparler, ha explicado que durante los últimos meses el consistorio ha detectado que este polígono, que se encuentra actualmente inacabado, se ha convertido en un vertedero ilegal. "Quebró el agente urbanizador, por lo que no hay ninguna empresa ni ningún proyecto. Cuando entramos al gobierno en 2015 queríamos reactivarlo, pero aún estamos en proceso", explica la primera edil, quien denuncia que "hayan aprovechado para utilizarlo como vertedero". Momparler añade que no sólo se está depositando basura o restos, sino también materiales peligrosos, que necesitan un tratamiento específico, como es el amianto.

Senyera detecta vertidos ilegales. / Levante-EMV

El ayuntamiento ya ha identificado a varios infractores, que serán sancionados. "Se trata de particulares del municipio y de otros lugares que se trasladan hasta aquí para depositar los residuos. También hemos detectado empresas que cobran por el servicio de retirada y luego abandonan los residuos en lugares no autorizados", explica.

Con el fin de revertir la situación, Senyera instalará próximamente dos cámaras de videovigilancia en este sector para evitar que "se convierta en un vertedero". Además, el consistorio trabaja en la identificación de los autores de estos vertidos para aplicar las sanciones correspondientes. "Dejan pistas o papeles que nos permiten identificar quien está tirando la basura en este espacio. Estamos haciendo un gran seguimiento para detectar a los infractores", explica. Por el momento, el consistorio se encuentra tramitando tres expedientes para multar a los autores con la máxima infracción. "No nos gustaría denunciar, pero tampoco queremos que se convierta en un basurero. Lo hemos cerrado para que no se repita la situación y proceder a la limpieza", concluye la alcaldesa.