Sueca aconseja no aparcar vehículos en zonas inundables ante la alerta naranja para este sábado
El ayuntamiento mantiene cerrados los parques y jardines, el cementerio y el estadio Antoni Puchades
El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) se ha vuelto a reunir este viernes en Sueca para valorar la situación meteorológica tras el aviso naranja por lluvias y tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado, 11 de octubre, y tras decretar el cierre de parques y jardines, pistas deportivas de barrio, el skate park, el pumptrack y el cementerio municipal, además del estadio municipal Antoni Puchades, ha recomendado al a ciudadanía que no estacionar los vehículos en zonas inundables de la población.
Las autoridades también ruegan que, en caso de lluvias torrenciales, se evite circular con vehículos por las calles y avenidas que pudieran quedar anegadas.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
- Alginet veta la parodia de Xavi Castillo sobre El Ventorro por 'su contenido político
- El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor