Sueca aconseja no aparcar vehículos en zonas inundables ante la alerta naranja para este sábado

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) se ha vuelto a reunir este viernes en Sueca para valorar la situación meteorológica tras el aviso naranja por lluvias y tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado, 11 de octubre, y tras decretar el cierre de parques y jardines, pistas deportivas de barrio, el skate park, el pumptrack y el cementerio municipal, además del estadio municipal Antoni Puchades, ha recomendado al a ciudadanía que no estacionar los vehículos en zonas inundables de la población.

Las autoridades también ruegan que, en caso de lluvias torrenciales, se evite circular con vehículos por las calles y avenidas que pudieran quedar anegadas.