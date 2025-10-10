Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sueca aconseja no aparcar vehículos en zonas inundables ante la alerta naranja para este sábado

El ayuntamiento mantiene cerrados los parques y jardines, el cementerio y el estadio Antoni Puchades

Un momento de la reunión del Cecopal de Sueca celebrada este viernes.

Un momento de la reunión del Cecopal de Sueca celebrada este viernes. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) se ha vuelto a reunir este viernes en Sueca para valorar la situación meteorológica tras el aviso naranja por lluvias y tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado, 11 de octubre, y tras decretar el cierre de parques y jardines, pistas deportivas de barrio, el skate park, el pumptrack y el cementerio municipal, además del estadio municipal Antoni Puchades, ha recomendado al a ciudadanía que no estacionar los vehículos en zonas inundables de la población.

Las autoridades también ruegan que, en caso de lluvias torrenciales, se evite circular con vehículos por las calles y avenidas que pudieran quedar anegadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
  2. La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
  3. Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
  4. Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
  5. El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
  6. El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años
  7. Alginet veta la parodia de Xavi Castillo sobre El Ventorro por 'su contenido político
  8. El primer refugio mancomunado de animales abandonados implanta un nuevo modelo en 61 municipios de la Ribera y la Safor

Sueca aconseja no aparcar vehículos en zonas inundables ante la alerta naranja para este sábado

Sueca aconseja no aparcar vehículos en zonas inundables ante la alerta naranja para este sábado

Rafelguaraf genera suelo para su primer polígono industrial en un PGE que reduce la superficie urbanizable

Rafelguaraf genera suelo para su primer polígono industrial en un PGE que reduce la superficie urbanizable

Sin línea de metro casi cuatro horas y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia

Sin línea de metro casi cuatro horas y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia

La objeción de todos los profesionales de obstetricia impide practicar abortos en el Hospital de la Ribera

La objeción de todos los profesionales de obstetricia impide practicar abortos en el Hospital de la Ribera

El IGN detecta cuatro pequeños seísmos frente al litoral de Cullera y en el Golfo de València

El IGN detecta cuatro pequeños seísmos frente al litoral de Cullera y en el Golfo de València

El Alzira FS pospone el derbi autonómico por la alerta naranja por fuertes lluvias

El Alzira FS pospone el derbi autonómico por la alerta naranja por fuertes lluvias

La Diputación financia cinco proyectos en la Ribera con 462.000 euros

La Diputación financia cinco proyectos en la Ribera con 462.000 euros

L'Ajuntament d'Alzira ha retornat ja la major part de l’IBI rústica amb motiu de la dana

L'Ajuntament d'Alzira ha retornat ja la major part de l’IBI rústica amb motiu de la dana
Tracking Pixel Contents