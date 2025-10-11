Alzira y Castellonense reeditan su derbi comarcal treinta años después

Una década ha pasado desde que se disputó el último derbi en la principal categoría de los equipos valencianos, entonces la Tercera División ahora redenominada Tercera RFEF. Aquel último Alzira-Cullera se convertirá el domingo en un Alzira-Castellonense, derbi que se jugó por última vez hace 30 años, en 1995. Este no se reeditará en el Luis Suñer Picó por la resiembra sino en un campo de Venècia (17 horas) que acaba de estrenar césped artificial. Es un terreno de juego parecido al Antonio Escuriet, “el nuestro es dos metros más largo y dos metros menos ancho, pero será beneficioso contar con un buen césped que ya no tenemos en Castelló”, comenta el técnico Iñaki Rodríguez.

Los albinegros llegan en un buen momento tras dos victorias que les han catapultado desde el puesto 14 hasta el quinto, mientras que la UD Alzira solo sumó un triunfo en la primera jornada y ha perdido los tres últimos. “Se ve lo complicada que es esta categoría en la que es difícil sumar más de tres victorias seguidas. Si algo agradezco ha sido la continuidad y tranquilidad en el proyecto que siempre me ha transmitido el presidente Miguel Ángel Pla”. En seis años que Rodríguez lleva al frente del Castellonense jugó tres play-off los años que entrenó en Preferente y después de volver a Tercera y asentarse, en junio disputó el play-off de ascenso a 2ª RFEF.

Destitución del técnico alzirista

La derrota por 4-0 en Ontinyent motivó el lunes la destitución del entrenador azulgrana Sergio Paredes. Su sustituto interino es el hasta ahora analista y entrenador varios años de la cantera alzirista, Carlos Sapiña. El cullerense quiere “recuperar la mentalidad de unos jugadores que tienen hambre de que empiece el partido y ofrecer otra imagen". Sobre el sistema con el que jugará, afirma que “no soy de una tipología única, como no puede ser de otra manera en el fútbol actual que se ha de adaptar a los equipos que tenga”. Aún así, su defensa más habitual es la de cuatro jugadores. “Cuando llegué al Cadete B jugaba un 1-4-3-3 que en Autonómica se transformó a un 1-4-4-2” -donde logró la mejor clasificación de un equipo azulgrana en la máxima categoría cadete. “En el Levante combiné el 1-4-3-3 con un 1-3-6-1”. El técnico ribereño tiene la duda de Adi por un tema personal. Por su parte, el técnico nacido en Alzira y afincado en Castelló, Iñaki Rodríguez, tiene la plantilla al completo.

Los abonados del Castellonense podrán comprar entradas a diez euros presentando su abono.