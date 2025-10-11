Compromís denuncia que 30 temporeros pernoctan en las gradas del campo de fútbol de Alginet un año después de la dana

Compromís en Alginet denuncia que treinta temporeros viven "en condiciones indignas y sin recursos básicos" bajo las gradas del campo de fútbol de la Forana casi un año después de la trágica dana del pasado 29 de octubre. La formación señala que estas personas pernoctaban en el polideportivo municipal situado a escasos metros del campo de fútbol, pero el paso del tornado arrasó las instalaciones y, por lo tanto, los treinta temporeros tuvieron que buscar otro lugar en el que dormir.

"Esa misma noche, más de 30 temporeros que trabajan en la zona de forma precaria pernoctaron en el recinto deportivo, sin otro lugar donde refugiarse. Desde entonces, estas personas continúan viviendo allí, bajo las gradas del estadio, en condiciones indignas y sin recursos básicos", explican desde Compromís.

El grupo político señala en un comunicado que conocieron esta situación tras la segunda alerta emitida tras la trágica riada (3 de noviembre de 2024) y acudieron al lugar para ofrecerles ayuda. “Nos dijeron que nunca había ido nadie a verles y que tenían miedo de que se repitiera el tornado”, lamentan.

La formación, junto a otros concejales, gestionó que los temporeros pudieran dormir en los vestuarios del polideportivo durante el temporal y les entregaron colchones y comida para que pudieran pasar el tempora.

Compromís recalca que, un año después, la situación no ha mejorado. "Se ha tratado en diversas comisiones informativas municipales, pero e ayuntamiento se excusa en que las instalaciones no son de su titularidad y que la Guardia Civil ya ha sido informada. Un año después la situación sigue igual", insisten.

El grupo municipal añade que la inacción de gobierno local se agrava con la renuncia una subvención de 695.259 euros por parte de Servicios Sociales tras la dana. "Estos fondos podrían haberse destinado a medidas urgentes de apoyo para estas personas", insisten. Compromís denuncia que no se haya llevado a cabo ninguna medida casi un año después de la riada: "Un año después, nadie ha movido ficha. No sabemos qué tiene que pasar para que el ayuntamiento actúe y ofrezca una solución digna a estas personas que solo vienen a ganarse el pan”.