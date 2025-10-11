La dana convierte a Carcaixent en un río: 100 litros en una hora
Emergencias insiste en evitar la utilización del coche y los desplazamientos por carretera
EP
Las fuertes lluvias provocadas por la dana Alice han descargado con una intensidad torrencial la tarde de este sábado en Carcaixent. El municipio ha registrado 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), sobre las 17.51 horas, en un mensaje en sus redes sociales.
Por su parte, la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha indicado que en estos momentos se registran chubascos de intensidad "muy fuerte" o "torrencial" en una zona "muy reducida" de la Ribera Alta, entre Alzira y Carcaixent. "No hay tormenta, pero el núcleo está estático en la zona de Carcaixent", ha apuntado.
Este núcleo de precipitación estático también afecta a Alzira, pero con "menos intensidad", ha precisado el organismo de meteorología, al tiempo que ha recalcado que "en zonas próximas no llueve". "Afecta a una zona reducida de la Ribera Alta", ha subrayado.
Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha resaltado que la dana Alice está dejando lluvias intensas y persistentes con acumulados de precipitaciones importantes que "provocan el estancamiento de agua y reduce la capacidad de evacuación".
Por ello, ha subrayado la importancia de evitar la utilización del coche y los desplazamientos por carretera; así como, si fuera necesario su uso, evitar los pasos subterráneos y puentes.
Otras incidencias
Respecto a los servicios realizados por bomberos, Emergencias ha señalado, alrededor de las 17.00 horas, que el Consorcio Provincial de Valencia ha reportado un total de 25 incidencias, entre las que destacan cinco rescates por lluvias, dos derrumbamientos, ocho achiques y caídas de árboles y cascotes.
