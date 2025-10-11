Los inversores abogan por mejorar la oferta de alojamientos de lujo en Cullera

El complejo turístico Eco.Hotel Glamping (camping de lujo) que la mercantil Cullera Resorts, SL, en colaboración con Zero Plus Innovación Urbana, SLP, proyecta en el Marenyet con 154 villas bioclimáticas y el hotel-boutique Cap del Far, un diseño del arquitecto Rubén Beltrán que el año pasado se presentó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), y que sigue proceso de tramitación, auguran un aumento de la oferta de alojamientos de lujo en Cullera a corto y medio plazo, a la espera de otros proyectos urbanísticos de mayor envergadura como el Manhattan, con su reserva de suelo para hoteles en primera línea, o el PAI del Brosquil, que pueden captar la llegada de inversores nacionales e internacionales.

El camping de lujo del Marenyet proyecta villas que replican la estética de las barracas valencianas. / Levante-EMV

Cullera Resorts ha iniciado los trámites para obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para impulsar un complejo de lujo que, con una inversión estimada en cerca de 24 millones de euros, ocupará más de 170.000 metros cuadrados en las inmediaciones del Marenyet, de los que casi 40.000 se destinarían a los alojamientos, mientras que otros 46.600 se convertirían en zonas verdes y otros casi 77.000 en terrenos de huerta. El objetivo de los promotores es buscar “la integración con el entorno y la gestión eficiente de los recursos” con una propuesta innovadora que busca combinar lujo y sostenibilidad.

También juega la baza de la sostenibilidad y la integración en el paisaje el proyecto del hotel-boutique Cap del Far, que destaca por su ubicación y las espectaculares vistas al mar. En la actualidad se encuentra en proceso de tramitación y de las posibles alegaciones por parte de los vecinos -la asociación Torre del Cap ha expresado su oposición al proyecto- para enfilar su recta final con la expectativa de que pueda materializarse el proyecto en la segunda mitad de 2026. Este establecimiento de entre 28 y 48 habitaciones, según la categoría final, contará con un restaurante de alta gastronomía, un spa con circuito termal y vistas panorámicas al mar. Con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, el hotel pretende integrarse en el paisaje costero de Cullera.

Imagen virtual de una de las terrazas del hotel-boutique. / Levante-EMV

Se trata de dos complejos que aumentarán la oferta hotelera de lujo en Cullera, pero sin lugar a duda el proyecto que puede cambiar totalmente la estética de la ciudad entra actualmente en lo que se podría considerar la fase decisiva. El proyecto más ambiciosos es la macrourbanización conocida popurlamente como el 'Manhattan' de Cullera, que prevé la construcción de 33 torres de 25 alturas y dos hoteles de 40 pisos en primera línea de costa. Además, se contempla la creación de un puerto deportivo y otro pesquero, lo que transformaría radicalmente el perfil urbano de la localidad. Aunque el proyecto ha generado controversia y se enfrenta a desafíos legales y medioambientales, su magnitud subraya el creciente interés por Cullera como destino de inversión.

Existe además otro importante proyecto urbanístico en el cual el ayuntamiento está dispuesto a avanzar para mejorar la afluencia de visitantes a Cullera a lo largo de todo el año. Se trata del PAI del Brosquil, una zona de alto valor ecológico que también es objeto de interés para proyectos turísticos que el ayuntamiento pretende que se adapten a parámetros de sostenibilidad. El programa contempla la construcción de 4.000 viviendas y dos campos de golf, entre otras infraestructuras.

"Cullera demuestra ser un destino atractivo para la inversión turística"

Estos proyectos reflejan una apuesta por la desestacionalización del turismo, buscando atraer visitantes durante todo el año y no solo en la temporada alta. Además, la calidad turística es un eje central, con iniciativas que promueven la innovación y la integración con el entorno natural. La Declaración de Interés Comunitario (DIC) se está utilizando como herramienta para permitir usos excepcionales en suelo no urbanizable, siempre que se consideren de interés general.

Fuentes municipales señalan en este contexto que "Cullera está demostrando ser un destino atractivo para la inversión turística, con proyectos que combinan lujo, sostenibilidad e innovación. La localidad se perfila como un modelo a seguir en la transformación del turismo en la Comunitat Valenciana". Estas mismas fuentes inciden en que "este interés viene a demostrar la importancia que tiene Cullera para un sector tan relevante como el del turismo, verdadero motor de la Comunitat Valenciana de la cual esperamos convertirnos en un claro referente".