Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos frente a las costas de Sueca y Cullera

El sismo de 3 grados de magnitud es el mayor registrado en la provincia en todo el año y se ha podido sentir en las dos ciudades

Localización de los seis movimientos sísmicos detectados en el mar en poco más de 24 horas.

Localización de los seis movimientos sísmicos detectados en el mar en poco más de 24 horas. / Levante-EMV

R. J.

Alzira

El litoral valenciano ha vuelvo a temblar esta mañana en dos ocasiones frente a las costas de Cullera y Sueca y son ya los seis los movimientos sísmicos detectados por el Instituto Geográfico Nacional en el entorno del Golfo de Valéncia en poco más de 24 horas. En esta ocasión, sobre las 9,38 horas, se ha registrado un seísmo de 3 grados de magnitud, el mayor de los registrado en la provincia de València en lo que llevamos de año y que, según ha informado el IGN, se ha sentido tanto en Cullera como en Sueca.

El terremoto se ha detectado frente a la costa comprendida entre Cullera y El Perelló, con epicentro a 10 kilometros de profundidad.

Poco después, en torno a las 10,01, se ha detectado un nuevo sismo de magnitud 1,7, muy superficial, que el IGN sitúa al noroeste de Cullera.

Con estos ya son seis los movimientos sísmicos los registrados en las últimas 24 horas en la misma zona.

Noticias relacionadas y más

Los otros cuatro movimientos sísmicos se registraron ayer viernes. El primero a las 6:14 horas, con una magnitud de 1,9 grados de magnitud en la escala Richter y a 12 kilometros de profundidad; el segundo a las 6:50 horas, con una magnitud de 1,8 grados y a 3 kilometros de profundidad; el tercero de 1,9 grados de magnitud a las 7:48 horas; y el cuarto a las 11:38 horas y de 1,6 grados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
  2. Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
  3. La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
  4. Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
  5. El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
  6. Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
  7. El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media
  8. El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años

La retirada de las banderas de España para celebrar la Hispanidad tensiona el gobierno de Montserrat

La retirada de las banderas de España para celebrar la Hispanidad tensiona el gobierno de Montserrat

Compromís denuncia que 30 temporeros pernoctan en las gradas del campo de fútbol de Alginet un año después de la dana

Compromís denuncia que 30 temporeros pernoctan en las gradas del campo de fútbol de Alginet un año después de la dana

El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos frente a las costas de Sueca y Cullera

El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos frente a las costas de Sueca y Cullera

La tromba deja más de 30 l/m2 en veinte minutos y vuelve a inundar zonas bajas de Cullera

La tromba deja más de 30 l/m2 en veinte minutos y vuelve a inundar zonas bajas de Cullera

La tromba de agua desborda barrancos, inunda calles y corta caminos en Alginet

La tromba de agua desborda barrancos, inunda calles y corta caminos en Alginet

La lluvia ya corta calles y caminos en Sollana con registros más de de diez litros en diez minutos

La lluvia ya corta calles y caminos en Sollana con registros más de de diez litros en diez minutos

Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera

Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera

Alzira y Castellonense reeditan su derbi comarcal treinta años después

Alzira y Castellonense reeditan su derbi comarcal treinta años después
Tracking Pixel Contents