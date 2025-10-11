El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos frente a las costas de Sueca y Cullera
El sismo de 3 grados de magnitud es el mayor registrado en la provincia en todo el año y se ha podido sentir en las dos ciudades
R. J.
El litoral valenciano ha vuelvo a temblar esta mañana en dos ocasiones frente a las costas de Cullera y Sueca y son ya los seis los movimientos sísmicos detectados por el Instituto Geográfico Nacional en el entorno del Golfo de Valéncia en poco más de 24 horas. En esta ocasión, sobre las 9,38 horas, se ha registrado un seísmo de 3 grados de magnitud, el mayor de los registrado en la provincia de València en lo que llevamos de año y que, según ha informado el IGN, se ha sentido tanto en Cullera como en Sueca.
El terremoto se ha detectado frente a la costa comprendida entre Cullera y El Perelló, con epicentro a 10 kilometros de profundidad.
Poco después, en torno a las 10,01, se ha detectado un nuevo sismo de magnitud 1,7, muy superficial, que el IGN sitúa al noroeste de Cullera.
Con estos ya son seis los movimientos sísmicos los registrados en las últimas 24 horas en la misma zona.
Los otros cuatro movimientos sísmicos se registraron ayer viernes. El primero a las 6:14 horas, con una magnitud de 1,9 grados de magnitud en la escala Richter y a 12 kilometros de profundidad; el segundo a las 6:50 horas, con una magnitud de 1,8 grados y a 3 kilometros de profundidad; el tercero de 1,9 grados de magnitud a las 7:48 horas; y el cuarto a las 11:38 horas y de 1,6 grados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
- El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media
- El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años