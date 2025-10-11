El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos frente a las costas de Sueca y Cullera

El litoral valenciano ha vuelvo a temblar esta mañana en dos ocasiones frente a las costas de Cullera y Sueca y son ya los seis los movimientos sísmicos detectados por el Instituto Geográfico Nacional en el entorno del Golfo de Valéncia en poco más de 24 horas. En esta ocasión, sobre las 9,38 horas, se ha registrado un seísmo de 3 grados de magnitud , el mayor de los registrado en la provincia de València en lo que llevamos de año y que, según ha informado el IGN, se ha sentido tanto en Cullera como en Sueca.

El terremoto se ha detectado frente a la costa comprendida entre Cullera y El Perelló, con epicentro a 10 kilometros de profundidad.

Poco después, en torno a las 10,01, se ha detectado un nuevo sismo de magnitud 1,7, muy superficial, que el IGN sitúa al noroeste de Cullera.

Con estos ya son seis los movimientos sísmicos los registrados en las últimas 24 horas en la misma zona.

Los otros cuatro movimientos sísmicos se registraron ayer viernes. El primero a las 6:14 horas, con una magnitud de 1,9 grados de magnitud en la escala Richter y a 12 kilometros de profundidad; el segundo a las 6:50 horas, con una magnitud de 1,8 grados y a 3 kilometros de profundidad; el tercero de 1,9 grados de magnitud a las 7:48 horas; y el cuarto a las 11:38 horas y de 1,6 grados.