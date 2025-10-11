La lluvia ya corta calles y caminos en Sollana con registros más de de diez litros en diez minutos

La tromba que ha descargado con intensidad sobre Sollana a primera hora de la mañana, con registros de 72 litros por metros cuadrado en poco más de dos horas en El Romaní -el primer observatorio de la Ribera que ha superado los cien litros desde la medianoche– ha obligado a cortar a la circulación el Camí de la Foia (Camí Vell de Russafa) y también se ha cerrado la avenida de la Constitució, en el casco urbano, a la altura del cruce del a calle Blasco Ibález con el Camí d’Alzira, según ha informado el ayuntamiento a través de las redes sociales, que en el seguimiento del temporal señala que a las 8,24 horas se han superado los diez litros por metro cuadrado en diez minutos.

El observatorio del Romaní que forma parte de la red de Avamet marca a las 10 un acumulado de 130 litros, de los que 101 se han registrado en las dos últimas horas.

La Policía Local de Sollana señaliza un camino cortado por el agua, esta mañana. / Levante-EMV

El consistorio pide que se extremen las precauciones y se eviten desplazamientos.