La lluvia ya corta calles y caminos en Sollana con registros más de de diez litros en diez minutos
El observatorio del Romaní registra 101 litros en solo dos horas y acumula 130 l/m2 desde la medianoche
La tromba que ha descargado con intensidad sobre Sollana a primera hora de la mañana, con registros de 72 litros por metros cuadrado en poco más de dos horas en El Romaní -el primer observatorio de la Ribera que ha superado los cien litros desde la medianoche– ha obligado a cortar a la circulación el Camí de la Foia (Camí Vell de Russafa) y también se ha cerrado la avenida de la Constitució, en el casco urbano, a la altura del cruce del a calle Blasco Ibález con el Camí d’Alzira, según ha informado el ayuntamiento a través de las redes sociales, que en el seguimiento del temporal señala que a las 8,24 horas se han superado los diez litros por metro cuadrado en diez minutos.
El observatorio del Romaní que forma parte de la red de Avamet marca a las 10 un acumulado de 130 litros, de los que 101 se han registrado en las dos últimas horas.
El consistorio pide que se extremen las precauciones y se eviten desplazamientos.
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
- El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media
- El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años