La retirada de las banderas de España para celebrar la Hispanidad tensiona el gobierno de Montserrat

La colocación de banderas de España en diferentes edificios públicos de Montserrat por parte del concejal de Patrimonio, Carlos Martínez (Vox), para conmemorar el Día de la Hispanidad y su posterior retirada por parte de la Policía Local, supuestamente, por orden del alcalde, el popular Sergio Vilar, ha tensionado la coalición que asumió el gobierno municipal a través de una moción de censura en diciembre de 2023, con apoyo del grupo independiente Aigua.

Martínez ha cargado duramente contra el alcalde, a quien atribuye la orden de retirar las enseñas, a pesar de que previamente le había autorizado a ponerlas, y a la espera de una conversación que todavía no se ha producido -el edil asegura que Vilar está fuera y no ha atendido sus llamadas y únicamente le ha enviado un mensaje de Whatsapp -, asegura que no descarta nada.

Bandera instalada en el viejo ayuntamiento. / Levante-EMV

El concejal de Vox relata que, “previa solicitud y autorización” del alcalde, el viernes por la tarde, acompañado por el jefe de Protección Civil de Montserrat, colgó banderas de España en diferentes edificios públicos como el ayuntamiento viejo, el nuevo, el almacén que se utiliza como retén de la Policía Local o la casa de la cultura. “El punto esperpéntico es que mientras las poníamos en la plaza de la Iglesia, había misa y los feligreses que acudían nos vieron poniéndolas y, al salir, se encontraron a la policía quitando las banderas”, relata Martínez, que añade justo cuando entraba en casa fue alertado por una militante de Vox de lo que estaba sucediendo.

Carlos Martínez, que no duda en recordar que el PP tiene la alcaldía gracias a Vox, atribuye a Vilar la orden de retirar las banderas de España después de que algunos miembros del PP se le quejaran. “La única contestación que ha recibido a las reiteradas llamadas al Sr. alcalde, que no me ha cogido, es que él dio permiso para ponerlas, ha habido polémica, y él da la orden de retirarlas, que asume lo que yo considero como quedar de categoría y que ya no hay más polémica”, afirma.

El edil de Vox asegura que miembros del PP le han manifestado que del mismo modo que no se cuelga la bandera del orgullo gay, un extremo que se contempló en el pacto de gobierno, “no se ponía ninguna bandera”. Este periódico ha intentado recabar la versión del alcalde sobre la polémica, sin éxito.