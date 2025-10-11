Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
El observatorio del Materal recoge 65 litros en menos de dos horas
El ayuntamiento pide que no se circule con vehículos por las calles
Los observatorios meteorológicos de Sueca lideran los registros de lluvia que deja la noche en la Ribera. En el caso del Materal, el pluviómetros presenta a las 9 de la mañana un acumulado de 74 litros por metros cuadrado desde la medianoche, de los que la mayoría se han registrado a partir de las 7 de la mañana. En las últimas dos horas el acumulado es de 65 litros.
También ha llovido con intensidad en el centro urbano. El pluviómetro arroja en este caso un acumulado de cerca de 66 litros por metro cuadrado, de los que 59 se han acumulado a partir de las 7 de la mañana.
El Ayuntamiento de Sueca ha emitido un bando a través de las redes sociales en el que pide a la ciudadanía que no circule con coche, excepto en casos estrictamente necesarios, ya que los vehículos que circulan en calles encharcadas provocan olas que hacen que el agua entre en viviendas y garajes. Fuentes municipales señalan que el aviso es preventivo para evitar situaciones como la que se vivió el 29 de octubre, en el que los coches que circulaban por calles anegadas agravaron la inundación en viviendas.
En la Ribera Alta, Alginet registra a primera hora de la mañana los acumulados más altos y las precipitaciones más intensas con más de 62 litros en el observatorio Alginet Sud y 54 en el del centro urbano.
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones
- El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media
- El intento de Carcaixent por exhumar al criminal nazi topa con una concesión funeraria a 99 años