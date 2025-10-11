Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera

Los observatorios meteorológicos de Sueca lideran los registros de lluvia que deja la noche en la Ribera. En el caso del Materal, el pluviómetros presenta a las 9 de la mañana un acumulado de 74 litros por metros cuadrado desde la medianoche, de los que la mayoría se han registrado a partir de las 7 de la mañana. En las últimas dos horas el acumulado es de 65 litros.

También ha llovido con intensidad en el centro urbano. El pluviómetro arroja en este caso un acumulado de cerca de 66 litros por metro cuadrado, de los que 59 se han acumulado a partir de las 7 de la mañana.

El ayuntamiento ha solicitado esta mañana que no se circule con vehículos por las calles. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Sueca ha emitido un bando a través de las redes sociales en el que pide a la ciudadanía que no circule con coche, excepto en casos estrictamente necesarios, ya que los vehículos que circulan en calles encharcadas provocan olas que hacen que el agua entre en viviendas y garajes. Fuentes municipales señalan que el aviso es preventivo para evitar situaciones como la que se vivió el 29 de octubre, en el que los coches que circulaban por calles anegadas agravaron la inundación en viviendas.

En la Ribera Alta, Alginet registra a primera hora de la mañana los acumulados más altos y las precipitaciones más intensas con más de 62 litros en el observatorio Alginet Sud y 54 en el del centro urbano.