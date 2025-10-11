La tromba de agua desborda barrancos, inunda calles y corta caminos en Alginet

Alginet también vive una mañana complicada como consecuencia de las fuertes precipitaciones que deja la dana Alice. El observatorio de Alginet Sud, que forma parte de la red de Avamet, es el segundo de la Ribera que supera los cien litros por metro cuadrado en el acumulado desde la medianoche -el primero ha sido el del Romaní-, pero las precipitaciones más intensas se han registrado esta mañana. De hecho, de ese registro, más de 85 litros se han recogido entre las 7,40 y las 10,20 horas.

Comunicado de alerta emitido por el Cecopal de Alginet a la población. / Levante-EMV

La alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha confirmado que este aguacero ha provocado inundaciones en la parte baja del pueblo, el desbordamiento del Barranc de la Forca al final de la calle Sant Vicent y la crecida experimentada por el Barranc del Vaporet también ha llevado al ayuntamiento a cortar el paso.

En el término municipal, se han cortado los caminos Trullás, Benifaió y los accesos a las urbanizaciones.

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) ha pedido a los vecinos que extremen las medidas de seguridad, que eviten salir de casa por la acumulación de agua y a los residentes en las urbanizaciones que eviten bajar al pueblo.

El observatorio Alginet Sud supera los 102 litros acumulados a las 11 de la mañana, mientras que el ubicado en el centro urbano registra más de 97 y el de la urbanizacion Los Lagos 87,4.