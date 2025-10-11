La tromba deja más de 30 l/m2 en veinte minutos y vuelve a inundar zonas bajas de Cullera

Cullera ha vuelto a vivir esta mañana una intensa jornada de lluvias que, en apenas veinte minutos, dejaron más de 40 litros por metro cuadrado, según los registros locales. Este nuevo episodio de precipitaciones torrenciales ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de algunas zonas bajas del municipio ante las lluvias fuertes y repentinas.

Uno de los puntos más afectados ha sido, una vez más, la bajada de la plaza de la Virgen, justo frente a las oficinas municipales de Servicios Sociales. Allí, las imágenes se repiten cada vez que se desata un temporal: fuertes cascadas de agua descienden con gran fuerza y acaban acumulándose bajo el ventanal de una vivienda, alcanzando en ocasiones más de un metro de altura.

Vecinos de la zona, acostumbrados a estos episodios, han mostrado su preocupación y sorpresa ante la virulencia del fenómeno, que se ha convertido en una escena recurrente en cada episodio de lluvias intensas. “Cada vez que cae un aguacero fuerte, esto se convierte en un río”, señalaban algunos residentes, que reclaman soluciones estructurales para evitar riesgos mayores.

Las autoridades municipales han confirmado que, aunque no se han registrado daños personales, sí se produjeron incidencias en la red de alcantarillado y acumulaciones de agua en varios puntos de la localidad. Los servicios de emergencias y la Policía Local han intervenido para garantizar la seguridad y normalizar la circulación en las calles afectadas.

El temporal, breve pero intenso, ha vuelto a recordar la necesidad de mejorar la capacidad de evacuación de aguas en las zonas más bajas de Cullera, especialmente en puntos críticos como la plaza de la Virgen, donde cada tormenta deja imágenes tan impresionantes como preocupantes.