Los alcaldes de la Ribera afectados por la dana, agradecidos con los reyes: "Queremos reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

Los reyes Felipe VI y Letizia han querido tener otro gesto con los municipios afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. La Casa Real les ha recibido en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad. Los alcaldes de las localidades daminificadas de la Ribera no han querido perderse esta cita histórica, en la que han aprovechado la ocasión para agradecerles todo el cariño y apoyo recibido desde aquel momento.

La Ribera ha contado con una amplia representación durante esta jornada, en la que también han aprovechado para fotografiarse con los propios Reyes, la princesa Leonor o la infanta Sofía, con los que han conversado durante unos minutos. Han acudido al acto el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis; Guadassuar, Vicent Estruch; Alginet, Elia Ferrer; Sueca, Julián Sáez; Carlet, Laura Sáez; Montserrat, Sergio Vilar, y Catadau, José Escuder. Todos ellos han estado acompañados por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, tuvo que suspender su viaje a pocas horas de la recepción por, como ha explicado en sus redes sociales, "las alertas de las últimas horas".

Tras el viaje, muchos alcaldes han querido compartir la experiencia en sus perfiles oficiales. "Ha sido un honor representar a Carlet. Como alcaldesa de un municipio afectado por la dana, he tenido la oportunidad de agradecer personalmente su implicación y proximidad en los momentos más difíciles, así como el apoyo mostrado durante los trabajos de recuperación y reconstrucción", ha señalado Laura Sáez.

Por su parte, la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha puesto en valor "el trabajo y la resiliencia de la comunidad ante las adversidades" y ha agradecido la invitación, que supone "un gesto que reconoce el esfuerzo colectivo de todas y todos". En esta línea, Sergio Vilar, primer edil de Montserrat, ha agradecido "la sensibilidad mostrada".

Algunos alcaldes de la Ribera con la reina Letizia. / Levante-EMV

Otros gestos

La reina Letizia ya tuvo un gesto de solidaridad con un negocio afectado por la riada en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera.

La monarca lució un vestido de una marca de Algemesí con motivo de la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Sevilla. Concretamente, Letizia lució un vestido en tono burdeos confeccionado en canalé, con cuello subido y falda abierta de la marca Miamoda, situada en Algemesí y regentada por Carmen Galán. Este gesto no sólo le dio visibilidad a la afectada, sino que también consiguió agotar todas las existencias.