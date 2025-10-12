Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Ribera

Los alcaldes de la Ribera afectados por la dana, agradecidos con los reyes: "Queremos reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

Los primeros ediles de Algemesí, Guadassuar, Alginet, Sueca, Carlet, Montserrat y Catadau acuden al Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad

Los alcaldes de la dana, agradecidos con los Reyes: "Hay que reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

Los alcaldes de la dana, agradecidos con los Reyes: "Hay que reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

Los reyes Felipe VI y Letizia han querido tener otro gesto con los municipios afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. La Casa Real les ha recibido en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad. Los alcaldes de las localidades daminificadas de la Ribera no han querido perderse esta cita histórica, en la que han aprovechado la ocasión para agradecerles todo el cariño y apoyo recibido desde aquel momento.

La Ribera ha contado con una amplia representación durante esta jornada, en la que también han aprovechado para fotografiarse con los propios Reyes, la princesa Leonor o la infanta Sofía, con los que han conversado durante unos minutos. Han acudido al acto el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis; Guadassuar, Vicent Estruch; Alginet, Elia Ferrer; Sueca, Julián Sáez; Carlet, Laura Sáez; Montserrat, Sergio Vilar, y Catadau, José Escuder. Todos ellos han estado acompañados por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, tuvo que suspender su viaje a pocas horas de la recepción por, como ha explicado en sus redes sociales, "las alertas de las últimas horas".

Tras el viaje, muchos alcaldes han querido compartir la experiencia en sus perfiles oficiales. "Ha sido un honor representar a Carlet. Como alcaldesa de un municipio afectado por la dana, he tenido la oportunidad de agradecer personalmente su implicación y proximidad en los momentos más difíciles, así como el apoyo mostrado durante los trabajos de recuperación y reconstrucción", ha señalado Laura Sáez.

Por su parte, la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha puesto en valor "el trabajo y la resiliencia de la comunidad ante las adversidades" y ha agradecido la invitación, que supone "un gesto que reconoce el esfuerzo colectivo de todas y todos". En esta línea, Sergio Vilar, primer edil de Montserrat, ha agradecido "la sensibilidad mostrada".

Algunos alcaldes de la Ribera con la reina Letizia.

Algunos alcaldes de la Ribera con la reina Letizia. / Levante-EMV

Otros gestos

La reina Letizia ya tuvo un gesto de solidaridad con un negocio afectado por la riada en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera.

Noticias relacionadas y más

La monarca lució un vestido de una marca de Algemesí con motivo de la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Sevilla. Concretamente, Letizia lució un vestido en tono burdeos confeccionado en canalé, con cuello subido y falda abierta de la marca Miamoda, situada en Algemesí y regentada por Carmen Galán. Este gesto no sólo le dio visibilidad a la afectada, sino que también consiguió agotar todas las existencias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
  2. Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
  3. La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
  4. Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
  5. Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
  6. El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
  7. El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media
  8. La tromba de agua desborda barrancos, inunda calles y corta caminos en Alginet

Los alcaldes de la Ribera afectados por la dana, agradecidos con los reyes: "Queremos reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

Los alcaldes de la Ribera afectados por la dana, agradecidos con los reyes: "Queremos reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

La Guardia Civil celebra la fiesta del Pilar con actos reducidos por la lluvia en la Ribera

La Guardia Civil celebra la fiesta del Pilar con actos reducidos por la lluvia en la Ribera

Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera

Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera

Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas

Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas

La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora

La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora

La retirada de las banderas de España para celebrar la Hispanidad tensiona el gobierno de Montserrat

La retirada de las banderas de España para celebrar la Hispanidad tensiona el gobierno de Montserrat

Compromís denuncia que 30 temporeros pernoctan en las gradas del campo de fútbol de Alginet un año después de la dana

Compromís denuncia que 30 temporeros pernoctan en las gradas del campo de fútbol de Alginet un año después de la dana

El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos frente a las costas de Sueca y Cullera

El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos frente a las costas de Sueca y Cullera
Tracking Pixel Contents