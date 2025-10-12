Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera

Unos vecinos que paseaban por la playa del Dosel, en Cullera, sobre las 18 horas de ayer sábado dieron la voz de alarma al divisar lo que parecía ser un cadáver flotando en el agua. De inmediato, alertaron al teléfono de emergencias 112, que movilizó a efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil hasta el lugar.

Según fuentes próximas a la investigación, los agentes confirmaron la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Todo apunta a que podría tratarse de una persona de origen subsahariano, ya que presentaba rasgos característicos y vestía un chaleco salvavidas.

El cadáver no portaba ningún tipo de documentación, lo que dificulta por el momento su identificación. No se descarta que proceda de alguna patera que hubiera naufragado en aguas del Mediterráneo en los últimos días.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte y la posible procedencia del fallecido. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde se le practicará la autopsia.

Fuentes de los servicios de emergencia señalaron que no es la primera vez que se registran hallazgos similares en el litoral valenciano, consecuencia del riesgo extremo que asumen muchas personas en su intento por alcanzar las costas españolas.