Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas

Cullera será mañana lunes el punto de partida de una expedición ambiental en la que han decidido embarcarse cuatro amantes de la naturaleza que, durante aproximadamente año y medio, recorrerán a pie más de 6.000 kilómetros de costa de la España peninsular con un doble objetivo: retirar residuos del litoral y sembrar conciencia ambiental.

El proyecto «Mil playas» materializa una idea del naturalista alzireño José Alemany, a la que se han adherido el también alzireño Federico Pellicer; Ángel Carrió, de Bellreguard, y el joven sevillano Marcelo Marticorena. Saldrán equipados para retirar los residuos que se encuentren en el camino, con el apoyo logístico de una vieja furgoneta Mercedes MB 100 restaurada y la previsión de recorrer una media de 20 kms de costa al día, aunque pretenden que su trabajo de limpieza sirva de espoleta para impulsar otras acciones colectivas que permitan mejorar los resultados con un efecto dominó. La agenda de los primeros días ya cuenta con paradas en Gandia, Oliva y Benissa, donde han concertado actividades con diferentes colectivos y entidades locales.

«Sabemos que no se podrá limpiar al 100 %, pero no es ese el objetivo, es una actividad simbólica, lo que no impedirá que en momentos puntuales o lugares especiales en los que veamos mucha suciedad podamos acampar y organizar actividades varios días», explica Alemany, mientras detalla que la expedición realiza una previsión a diez días, «pero todo se acaba programando el día anterior», por lo que hay «mucho margen a la improvisación».

La furgoneta que servirá de apoyo en el proyecto "Mil playas". / Levante-EMV

Esta iniciativa que, salvo imprevisto, se prevé realizar de un tirón, «nace del amor por la naturaleza y la necesidad urgente de actuar. Nuestro paso deja huella, pero queremos que sea de respeto, no de residuos», comenta Marcelo Marticorena, responsable de la comunicación en el proyecto.

«Hemos hablado con numerosas entidades y administraciones, incluido el ministerio, para explicarles lo que vamos a hacer. Invitamos a todos los ayuntamientos a participar, a que vengan a limpiar, para implicar a la gente allí por donde pasemos y también estamos abiertos a colaborar con cualquier proyecto de conservación y limpieza que nos planteen», explica Alemany, mientras detalla los integrantes del proyecto son conscientes de que se van a encontrar tramos de litoral muy diferentes y residuos de todo tipo: «Esperamos residuos sólidos urbanos, pero también tendremos que enfrentarnos a voluminosos, desde congeladores a ruedas o carros de supermercado, también redes fantasma que pierden los barcos y van capturando y provocando la muerte de fauna. Estaremos muy atentos al tema de los vertidos y a la presencia de especies invasoras para aportar información a organismos oficiales», agrega.

Los participantes saldrán mañana en dirección sur «para pasar el invierno limpiando por Andalucía» con la perspectiva de acabar en las playas del norte de Cullera una vez completen todo el recorrido. «Hemos dejado a un lado las vidas que teníamos, coches, familia, amigos, alguno hasta la empresa, para embarcarnos en este viaje que estimamos durará año y medio, si todo va bien, en el que la idea es trabajar los siete días de la semana», expone Alemany, mientras explica que han realizado un estudio para «no depender económicamente de nadie» en este tiempo.

«Mil playas» se ha constituido como asociación sin ánimo de lucro. Los promotores fundaron la entidad en el refugio de Góriz, en Ordesa, y cuando abandonen el País Vasco tienen previsto realizar un alto en este lugar para realizar balance del trabajo, antes de regresar al Mediterráneo por la Costa Brava. En el tramo por Portugal, explica Alemany, es previsible que se baje el ritmo a modo de unas vacaciones, aunque a falta de la decisión final, la idea es «seguir la costa igual».

Ni hoteles ni albergues

José Alemany comenta que si bien «Mil playas» es una asociación sin ánimo de lucro, «ofrecemos la oportunidad a ayuntamientos y particulares de colaborar económicamente a través de la web en la medida que nos conozcan y vean que nuestro proyecto es auténtico. Con 20 € al año cualquiera se puede hacer socio del movimiento y en la medida que tengamos más socios podremos hacer acciones más potentes», incide.

Los participantes en este proyecto no contemplan alojarse ni en hoteles ni albergues. Contarán con el apoyo logístico de una furgoneta que tiene 31 años, y buscarán zonas de acampada habilitadas, campings o terrenos en el que puedan ser acogidos. Los promotores de esta iniciativa «social y ambiental» llevan un año trabajando y estudiando tipos de playa, de residuos,…. «La idea es recorrer una playa detrás de otra, ir caminando hasta que volvamos y regresemos a Cullera por el norte», relatan.

La expedición arrancará mañana lunes de playa de Sant Antoni de Cullera, en un acto abierto al púbico y con una sesión de Chi Kung ofrecida por la Escola d’Arts Orientals de Alzira, con la colaboración de los ayuntamientos de Alzira y Cullera, antes de presentar el recorrido y la filosofía de proyecto e iniciar los primeros trabajos de limpieza.

«No solo recogemos basura, también sembramos conciencia. Cada playa limpia es una oportunidad para transformar algo más profundo», reflexiona Alemany.