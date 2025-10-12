La Guardia Civil celebra la fiesta del Pilar con actos reducidos por la lluvia en la Ribera

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira

Las inclemencias meteorológicas han obligado a la Guardia Civil a reducir los actos programados con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, en los diferentes cuarteles de la Ribera. Las casas cuartel de Sueca, Almussafes, Cullera o Alzira han tenido que adaptar sus celebraciones a causa de la lluvia, aunque en todas ellas se mantuvo el acto litúrgico en honor a la Virgen.

Pese a las limitaciones, los efectivos de la Benemérita han querido mantener viva la tradición y rendir homenaje a su patrona con ceremonias sencillas pero emotivas. En cada acuartelamiento se han desarrollado posteriormente pequeñas celebraciones internas en un ambiente de hermandad, marcadas por la cercanía y el espíritu de servicio que caracteriza al cuerpo.

La festividad del Pilar es uno de los días más significativos para la Guardia Civil, que aprovecha la jornada para estrechar lazos entre sus miembros y con la ciudadanía. Este año, la climatología ha impedido algunos de los actos previstos al aire libre, pero no ha restado solemnidad ni sentimiento a una conmemoración profundamente arraigada en los municipios de la comarca.

