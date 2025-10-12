La Guardia Civil celebra la fiesta del Pilar con actos reducidos por la lluvia en la Ribera
Las inclemencias meteorológicas han obligado a la Guardia Civil a reducir los actos programados con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, en los diferentes cuarteles de la Ribera. Las casas cuartel de Sueca, Almussafes, Cullera o Alzira han tenido que adaptar sus celebraciones a causa de la lluvia, aunque en todas ellas se mantuvo el acto litúrgico en honor a la Virgen.
Pese a las limitaciones, los efectivos de la Benemérita han querido mantener viva la tradición y rendir homenaje a su patrona con ceremonias sencillas pero emotivas. En cada acuartelamiento se han desarrollado posteriormente pequeñas celebraciones internas en un ambiente de hermandad, marcadas por la cercanía y el espíritu de servicio que caracteriza al cuerpo.
La festividad del Pilar es uno de los días más significativos para la Guardia Civil, que aprovecha la jornada para estrechar lazos entre sus miembros y con la ciudadanía. Este año, la climatología ha impedido algunos de los actos previstos al aire libre, pero no ha restado solemnidad ni sentimiento a una conmemoración profundamente arraigada en los municipios de la comarca.
- La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
- Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
- La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
- Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
- Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
- El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
- El IGN detecta tres pequeños seísmos frente al litoral de Cullera en hora y media
- La tromba de agua desborda barrancos, inunda calles y corta caminos en Alginet