"El agua corría por las calles de Favara con una fuerza que no habíamos visto nunca"

Los vecinos y vecinas de Favara han vivido este lunes una de las jornadas más intensas que se recuerdan durante los últimos años en cuanto a precipitaciones. En apenas media hora, se han registrado cerca de treinta litros por metro cuadrado, acompañados en algunos momentos por granizo, lo que ha provocado inundaciones en varias calles y escenas de gran nerviosismo entre los vecinos.

La lluvia, intensa y persistente, sorprendió a muchos residentes que se encontraban fuera de casa, lo que incrementó la sensación de angustia. Es el caso de María José Soler, que relataba cómo ha vivido el episodio con “mucho estrés”. "Estaba trabajando fuera de Favara y veía los vídeos que mandaban mis vecinos y compañeros. Eran impactantes. El regreso a casa ha sido muy tenso, y al llegar, y ver las calles inundadas me ha impresionado, aunque, en algunos vídeos, el nivel del agua parecía todavía más alto", señala.

Otros vecinos, como Rafael Fayos, observaron la fuerza del agua desde sus viviendas: "Por las calles que bajan desde la montaña el agua fluía con una fuerza que nunca jamás habíamos visto, al menos no en los últimos quince años".

La alcaldesa María Pilar Sala ha confirmado que el episodio ha sido “extraordinario” y que la magnitud de la lluvia superó todas las previsiones. "Treinta litros por metro cuadrado en apenas media hora es algo increíble, nunca visto. El agua bajaba con fuerza desde la montaña y algunas calles se vieron prácticamente anegadas, cubriendo las aceras y creando auténticos ríos de corriente en las confluencias", declaraba.

La primera edil ha querido destacar la rápida actuación municipal y la colaboración vecinal: "Hemos tomado todas las medidas posibles para advertir a la población y garantizar la seguridad".

El fuerte episodio de lluvias, aunque breve, ha dejado imágenes espectaculares y un sentimiento generalizado de preocupación por la intensidad de un fenómeno que muchos califican de histórico. Los servicios municipales continúan evaluando los daños en la vía pública y en algunas viviendas afectadas.