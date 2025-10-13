Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Cullera matiza que las alertas de Aemet "no se establecen por capricho"

Jordi Mayor señala que episodios como los vividos estos días evidencian la situación de cambio climático y advierte: "Esto puede ir a más"

Reunión del Cecopal de Cullera.

Reunión del Cecopal de Cullera. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha matizado las declaraciones recogidas por la agencia EFE en las que manifestaba su "sorpresa" por las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología y ha asegurado que "no se establecen por capricho".

Si bien es cierto que mantiene que la tromba de agua caída en la ciudad se produjo cuando el nivel de alerta se rebajó a amarilla, Mayor ha asegurado que no le resta importancia a la labor meteorológica. Es más, ha insistido en que estos episodios cada vez más impredecibles son "una evidencia más de la situación de cambio climático en la que nos encontramos".

Noticias relacionadas y más

Al respecto, el alcalde de Cullera ha recordado que los municipios de la Ribera "somos perfectamente conocedores del daños que pueden provocar la lluvia y los ríos". "Es una cuestión que nos preocupa, y mucho, porque estos episodios se vuelven más virulentos en el Mediterráneo. Nos lo debemos tomar muy en serio. Hacen falta más políticas para combatir el calentamiento global y ponernos a trabajar no solo en la gestión de las emergencias, sino también en mejorar la prevención", ha expresado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana convierte a Carcaixent en un río: más de 100 litros en una hora
  2. Sin línea de metro y la A-7 cortada tras el choque de un camión con un muro en l'Alcúdia
  3. La Fúmiga agota el Roig Arena en sólo media hora
  4. Sueca lidera los registros de lluvia de la noche en la Ribera
  5. Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera
  6. Una banda valenciana que se retira, una cantante que triunfó en el Zebra y una cantautora de éxito: así será el concierto del 8 de octubre en Alzira
  7. El promotor del camping de lujo en Cullera prevé una inversión de 24 millones de euros
  8. Cuatro voluntarios inician en Cullera una vuelta a España a pie para limpiar playas

ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales

ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales

El alcalde de Cullera matiza que las alertas de Aemet "no se establecen por capricho"

El alcalde de Cullera matiza que las alertas de Aemet "no se establecen por capricho"

Las tormentas acompañadas de granizo afectan a Sueca

Las tormentas acompañadas de granizo afectan a Sueca

Carcaixent se blinda tras el temporal del sábado: "Ya tenemos las barreras preparadas porque nos entró agua hasta el comedor"

Carcaixent se blinda tras el temporal del sábado: "Ya tenemos las barreras preparadas porque nos entró agua hasta el comedor"

Los alcaldes de la Ribera afectados por la dana, agradecidos con los reyes: "Queremos reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

Los alcaldes de la Ribera afectados por la dana, agradecidos con los reyes: "Queremos reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

La Unió Musical de Carlet interpreta 'Amparito Roca' en Disneyland París

La Unió Musical de Carlet interpreta 'Amparito Roca' en Disneyland París

La Guardia Civil celebra la fiesta del Pilar con actos reducidos por la lluvia en la Ribera

La Guardia Civil celebra la fiesta del Pilar con actos reducidos por la lluvia en la Ribera

Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera

Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera
Tracking Pixel Contents