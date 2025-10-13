El alcalde de Cullera matiza que las alertas de Aemet "no se establecen por capricho"

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha matizado las declaraciones recogidas por la agencia EFE en las que manifestaba su "sorpresa" por las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología y ha asegurado que "no se establecen por capricho".

Si bien es cierto que mantiene que la tromba de agua caída en la ciudad se produjo cuando el nivel de alerta se rebajó a amarilla, Mayor ha asegurado que no le resta importancia a la labor meteorológica. Es más, ha insistido en que estos episodios cada vez más impredecibles son "una evidencia más de la situación de cambio climático en la que nos encontramos".

Al respecto, el alcalde de Cullera ha recordado que los municipios de la Ribera "somos perfectamente conocedores del daños que pueden provocar la lluvia y los ríos". "Es una cuestión que nos preocupa, y mucho, porque estos episodios se vuelven más virulentos en el Mediterráneo. Nos lo debemos tomar muy en serio. Hacen falta más políticas para combatir el calentamiento global y ponernos a trabajar no solo en la gestión de las emergencias, sino también en mejorar la prevención", ha expresado.