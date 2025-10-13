Algemesí ordena paralizar la actividad industrial ante la alerta roja

El Ayuntamiento de Algemesí ha ordenado la paralización de la actividad industrial en el municipio mientras se mantenga la alerta roja (en principio, hasta las 23:59 h) por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, el consistorio ha solicitado a las tres Entidades de Gestión y Modernización (Cotes, Xara y Pepe Miquel) que paralicen la actividad, ya que se encuentran en zona inundable.

Como ha informado este diario, AEMET ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Ante esta situación, Emergencias de la Generalitat ha enviado dos mensajes ES-Alert por "riesgo de inundación" a las comarcas afectadas en el litoral sur de Valencia por fuertes lluvias. El aviso, que, en un primer momento, finalizaba a las 15 horas, acabará ahora a las 23.59 horas.

Paralización durante el 29-0

Durante la tarde de las trágicas inundaciones del 29 de octubre, Algemesí ya paralizó la actividad industrial para evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de la ciudadanía. De hecho, los propios comercios de la localidad también decidieron cerrar esa tarde, y cuando ya se estaban produciendo algunas inundaciones por el desbordamiento del río Magro, para salvaguardar la seguridad de los compradores y evitar que salieran de casa. Varios propietarios de negocios de la localidad decidieron cerrar durante aquella trágica jornada. Así, los comerciantes de Algemesí difundieron esta medida a través de sus redes sociales tras conocer la situación meteorológica en la provincia de Valencia

Los propios comercios y el polígono industrial de Cotes también cerraron sus instalaciones durante la alerta roja del pasado 29 de septiembre. La Agrupación de Comercios y Servicios de Algemesí lo confirmaba a este diario. "Muchos comercios han decidido cerrar hoy, aunque todavía no llueve".