Alzira acusa al Consell de bloquear más de cuatro millones de euros en inversiones para recuperar "el patrimonio de todos los valencianos"

Más de cuatro millones de euros en inversiones que podrían tener que devolverse o perderse. Es la cantidad de dinero que el Ayuntamiento de Alzira estima que están en juego ante "el bloqueo político" de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo a hasta tres proyectos de recuperación del patrimonio, entre ellos la integración de las ruinas de la antigua Casa Real, que habitó Jaume I, en un moderno centro museístico dedicado a la figura del monarca. Los otros dos son la intervención en la iglesia del monasterio de la Murta y la restauración de la muralla y el Pas de Ronda.

El gobierno municipal dice que no da los fondos por perdidos, al menos no en parte, y que peleará por la ejecución de los proyectos mencionados, aunque se muestra pesimista. Sobre el proyecto del centro cultural, el alcalde, Alfons Domínguez, ha reconocido que es imposible ejectuar la obra en los plazos previstos (hasta agosto, como máximo), aunque confía en poder completar, al menos, el 60 % que, como mínimo, debe haberse realizado para optar a la parte proporcional de la ayuda del Plan Xacobeo, que asciende a 2,3 millones de euros. "Pero es lamentable tener que perder aunque fuera solo un euro que va destinado a recuperar el patrimonio de todos los valencianos", ha incidido.

Múltiples cambios

Al respecto, Domínguez ha asegurado que se siente haber sido "toreado" por la conselleria. "Estamos sufriendo un bloqueo político, no técnico. Se podrían haber facilitado más las cosas, pero no pedimos favores, como sí se hacen en otros lugares donde se adjudican proyectos a dedo", ha manifestado. El primer edil ha añadido: "Hablamos de la casa donde abdicó Jaume I, donde puede incluso que muriera. Eso no es ni patrimonio de este gobierno municipal, ni de Alzira, pertenece a todos los valencianos".

Santiago Tormo, Alfons Domínguez, Andrés Gomis y Rubén Bodewig. / Perales Iborra

La conselleria de Cultura responsabilizó al ayuntamiento del bloqueo del proyecto, mientras que el consistorio defiende que es el ejecutivo autonómico el que ha actuado "de forma desleal". "De forma verbal, se nos dijo que solo faltaba la firma de la Dirección General, que no ha llegado. Como tampoco respuesta oficial a ninguna de las autorizaciones enviadas para poder licitar las obras después de los múltiples cambios realizados en el proyecto", ha comentado sobre esta cuestión el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, que también ha asegurado que los propios técnicos de la conselleria se han manifestado contra el Plan de la Vila, que aprobó el mismo Consell.

Menor afección

Según ha detallado el ejecutivo municipal, en compañía del arquitecto Rubén Bodewig, responsable del proyecto, "se ha trabajado durante meses en adaptar cada una de las modificaciones que los técnicos reclamaban hasta el punto de que, en la última reunión, se dijo que todo estaba en orden y que faltaba la firma de la Dirección General y ya no se han recibido más respuestas". Bodewig ha asegurado que resulta "más peligroso" para la conservación del patrimonio no intervenir que dejar los restos como se encuentran en estos momentos, expuestos a las lluvias. Es más, Santiago Tormo, del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, ha asegurado que, tras asesorar al ayuntamiento a petición de la conselleria, ha llegado a la conclusión de que el último proyecto presentado por el consistorio "tiene una afección menor que el proyecto básico", que fue autorizado en 2023. Con todo, el gobierno municipal ha dicho estar abierto a realizar más modificaciones, si fuera necesario, para poder empezar cuanto antes las obras.

El proyecto de construcción de un centro cultural sobre los restos de la Casa Real cuenta con una subvención de 2,3 millones de euros del Plan Turístico Nacional Xacobeo, a los que se suma casi medio millón más para restaurar un tramo de cien metros de la muralla que protegía la Vila y la recuperación del paso de ronda. Dinero que el ayuntamiento ha recibido y que ve en peligro. Como también la ayuda de 1,6 millones de euros concedida por el Gobierno, dentro del conocido como 2% cultural, para restaurar la iglesia del monasterio de la Murta, proyecto que, según Domínguez, tampoco ha obtenido la autorización autonómica. En total, más de cuatro millones de euros. "Sería lamentable e irresponsable perder tanto dinero", ha concluido.

El PP responsabiliza al gobierno municipal

El Partido Popular de Alzira ha lanzado un capote al gobierno autonómico y ha responsabilizado de la posible pérdida de las subvenciones al ejecutivo municipal, al que atribuye la "incapacidad para adecuar el proyecto de ejecución al proyecto base aprobado".

"Exigimos al alcalde que asuman la responsabilidad municipal y trabajen en colaboración con la Conselleria para adecuar el proyecto de ejecución al proyecto base y que se priorice nuestro patrimonio histórico y cultural por encima de diferencias política", ha expresado la formación local..