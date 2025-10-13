El Alzira FS cae 4-6 en el derbi autonómico frente al Peñíscola

El Family Cash Alzira FS sigue sin encontrar el camino de la victoria. El club vivió otra derrota en el derbi autonómico, con un resultado de 4 a 6 frente al Servigroup Peñíscola, lo que le mantiene en el último puesto de la clasificación. El Alzira FS se mantiene a dos puntos del penúltimo, el Ribera Navarra, al que recibirá en tres semanas; a cuatro del Jaén y cinco del rival que visitará la próxima jornada, en dos semanas.

“Sé que hicimos una primera parte muy mejorable pero en la segunda el equipo hizo un esfuerzo terrible hasta remontar”, comentó el entrenador Braulio Correal tras terminar el partido. “Ese es el camino que hemos de seguir”, apuntó.

El partido empezó con un espectacular gol de Rubi desde 37 metros que sorprendió a un Gus adelantado. Sin embargo, el Peñíscola reaccionó rápido y al minuto, el ex del Family, Saladié, empató -sin celebrarlo- y el portero Gus remontó al llegar hasta tres cuartos de campo libre de marca. Cristian puso el 1-3 en el ecuador del partido. “No podemos permitir tantas ocasiones claras”, añadió.

Tras el descanso, el equipo ribereño se rehízo. En el primer minuto, Juanqui marcó en propia un centro del pívot cedido por el Peñíscola, Yunii. En el minuto siguiente, Lechero levantó el pabellón con una doble bicicleta y un chut letal escorado desde once metros. La locura se desató en el Palau cuando a continuación Pablo García cedía a Cola para que marcara a placer, su tiro dio en los dos palos y Pablo Muñoz introdujo el balón en su arco. Sin embargo, todo se torció. El brasileño Quixeré ya había recibido una amarilla e hizo una falta innecesaria, con colaboración de su rival, que le costó la segunda y jugar con un efectivo menos. Los del Baix Maestrat lo aprovecharon enseguida y Elías marcó el empate a cuatro para el final. El club castellonense se quejó públicamente de los arbitrajes que venía recibiendo y desde la afición alzireña se considera que tuvo resultado inmediato. “Hemos de saber combinar los jugadores que reciben tarjeta y los que no”, deseo de Braulio complicado de cumplir cuando siete jugadores habían visto la cartulina amarilla por tres de los peñiscolanos. Saladié y Gus, sin portero, pusieron la puntilla.

Pablo Ibarra, en un momento del derbi autonómico. / Levante-EMV

“La derrota fue una lástima porque fue el partido en el que más cerca estuvimos de ganar, incluso en el tramo final”, indicó Correal. “La parte positiva fue la conexión con la afición cuando el equipo volteó el encuentro. El equipo se superó defensivamente y la afición tiene que ser uno con los jugadores”, insistió.

El evento se disputó el domingo por la alerta naranja por lluvias del sábado. Los aficionados criticaron la presencia de unos capazos en las alturas del Palau para minimizar el efecto de las goteras. “Desde el club nos trasladan su satisfacción porque el 90% de las goteras haya desaparecido después de casi veinte años de actuaciones infructuosas”, explicó el concejal de Deportes, Vicent de la Concepción. “Los capazos fue una solución que nos comentó la empresa que está acabando con las goteras como medida provisional que vio en un pabellón en València”, indicó el edil. También se ha hecho unas canalizaciones hasta el exterior para reconducir otras goteras. “Las lluvias del sábado no han sido un problema para el parqué”, comentó de la Concepción.

Por otra parte, tras el 1-3, aparte del apagón de juego del equipo hubo otro de luz que paró el partido unos minutos y “que no fue responsabilidad del ayuntamiento". "Hubo unos bajones de tensión como también pasó en otras zonas de Alzira que obligaron a esperar que los focos antiguos se enfriaran para volver a encenderse. Vamos cambiando los que se funden por led, pero no podemos cambiarlos todos porque tienen un coste muy alto”, concluyó el concejal.

El Family Cash Alzira FS no jugará este fin de semana por compromiso de la Selección Española y volverá el sábado 25 a las 17 h. en Santa Coloma de Gramenet contra Industrias, cuarto por la cola.